El nuevo comercial publicitario de American Express para el mercado de los Estados Unidos cuenta con la participación del actor Lin-Manuel Miranda y presenta a Puerto Rico a través de las experiencias de vida del cantante y productor, y los sonidos de la isla que lo inspiran. El también dramaturgo es la cara de la nueva campaña de la institución financiera “Inspiration can come from anywhere when you’re with Amex”.

La casa productora Young Collective, especializada en contenido audiovisual para cine y publicidad, fue la responsable de la producción de este comercial que ya está siendo transmitido por las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos. Un comercial que apela a que la inspiración puede venir de cualquier lugar, y en este caso, presenta de dónde se inspira Miranda.

Para esta pieza publicitaria liderada por la Agencia Dentsu Creative de Nueva York, se utilizó tanto talento como equipo de trabajo puertorriqueño, pues así lo quería el dramaturgo. “Lin quería hacerlo con un director puertorriqueño. La agencia hizo una búsqueda hasta llegar a Young Collective, de la cual soy parte. Ellos nos dieron una base; pero el concepto del comercial, Luis Gerald fue quien le dio forma”, comentó Itzie Molini, productora ejecutiva del comercial.

PUBLICIDAD

El equipo de trabajo estuvo compuesto por Luis Gerald como director; Jaime Costas como director de fotografía; Mayna Magruder como directora de arte; Julia Michelle Santiago, como vestuarista e Itzie Molini como productora ejecutiva. Esta pieza fue filmada en Puerto Rico y Nueva York y presenta lugares, personas y actividades que el artista realiza cuando visita la isla.

“La agencia nos pidió básicamente que escribiéramos un guión ya que nunca han estado en Puerto Rico y necesitan conocer esos ‘sonidos’ que se escuchan. Entramos en un proceso de conversación con Lin y su papá, sobre lo que él hace cuando viene a Puerto Rico. Trabajamos la idea desde lo real. No queríamos que se viera muy turístico; queríamos presentar la realidad de Puerto Rico y todos los sonidos que Lin identificó como sonidos de inspiración. Muchas de las cosas que se presentan son reales. Familiares, lugares y situaciones”, aseguró Gerald, director puertorriqueño.

El comercial, que comienza con visuales áreas de la ciudad de Nueva York, presenta cómo el actor al cerrar los ojos en un taxi en la ciudad, se transporta a los sonidos y experiencias personales en Puerto Rico. El canto del coquí, la chispa de un bacalaito friéndose, el piraguero raspando el hielo, los caballos corriendo en la playa, el sonido al abrir un coco frío con machete, de una bola de baloncesto rebotando en la cancha de la comunidad La Perla, el café, las risas, la gastronomía, la coctelería y muchos otras estampas que componen la identidad puertorriqueña.

PUBLICIDAD

Un comercial que presenta los atributos de la idiosincrasia puertorriqueña y todos esos elementos que nos distinguen y representan. “Fue una gran experiencia haber hecho esto para Puerto Rico. Pero así también fue la responsabilidad. La imagen de la isla es importante. ¿Cómo va a lucir? ¿Qué voy a presentar? Fue divertido y lindo reconectar con la isla. De capturar lo real y que así se sintiera”, añadió el director.

El comercial ha sido visto durante las transmisiones de los juegos de la NBA.