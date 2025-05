Marisa Baigés vs. Charlie Massó en “¡Claro que baila!”: ¿compartirían el premio de $40 mil?

Entre risas, Baigés confesó que todavía no sabe qué la motivó a aceptar el reto de formar parte de la nueva producción de Wapa Televisión. La empresaria, de igual modo, explicó que a lo largo de su carrera ha podido desarrollarse en distintas áreas, pero no en el baile.

“Lo único que me preocupa es que mi compadre, Manny Manuel , dice que yo pierdo el ritmo hasta aplaudiendo. Entonces yo dije, ay virgen santa, yo soy como atrevida”, sostuvo. “Pero no, yo voy a mí y voy a dejarlo todo en la pista. Claro que bailo”, agregó.

“Yo prefiero tener la bolsa de mi lado. No, no, bendito. Yo comparto un poquito si me lo gano”, vaciló.