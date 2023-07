“Los 50″ de Telemundo tuvo una nueva ronda de eliminados anoche y ahora Thali García y Nicky Chávez fueron eliminados del “reality show”. La lista de sentenciados incluyó a Isabella Sierra, Luisa Fernanda Cataño y Rey Grupero.

Las mexicanas se unieron a Alan Slim, Aneudy Lara, Asaf Torres, Ceci Ponce, Fernando Noriega, Yuliana Peniche, Jessica Stonem, Juan Vidal, Samira Jalil y Julieta Grajales, quienes salieron de la competencia en su semana de estreno.

Con 30 votos, Sierra se convirtió en la más votada por sus compañeros para permanecer en la hacienda. Mientras que, con 29 votos, Luisa Fernanda, también continúa. Por su parte, Rey Grupero aseguró su espacio con 25 votos.

El resultado de las votaciones le cayó como balde de agua fría a Manelyk, quien aseguró que “alguien traicionó al cónclave”. La influencer se refiere a uno de los grupos que se ha formado dentro del “reality”.

PUBLICIDAD

Hoy viernes será uno de sentencia en la segunda semana de “Los 50″. Los jugadores estarán muy entretenidos en el “vas o no vas” y en un nuevo desafío en “la locura del león”, pero la felicidad les durará poco, ya que un juego en la arena dejará nuevos sentenciados.

“A mí lo único que no se me hace ‘cool’ es estarle diciendo a la gente por quién no voten. Entonces, Rey, te voy a pedir de favor que si nos quedamos lo dejes de hacer. Ya no como amigos, ni nada, sino como ser humano”, dijo Chávez minutos antes de conocer la decisión final.

Los exhabitantes de “La casa de los famosos 3″ entraron a la nueva producción de Telemundo como “mejores amigos”. Sin embargo, según han pasado los días en la mansión de “Los 50″, la amistad se quebró.

“Yo entré a este programa de la mano con Nicole, la consideraba una de mis mejores amigas. No me alegra esa fricción”, mencionó Rey Grupero.