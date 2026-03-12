Oriana Marzoli en “LCDLF6″: “Hay clase de gente y gente con clase”

El regreso de Oriana Marzoli a las pantallas de Telemundo no solo prometía entretenimiento, sino un cambio radical en la estrategia de los habitantes de “La casa de los famosos 6″. Como una jugadora que entiende perfectamente los engranajes de la televisión, su integración al Cuarto Agua ha redefinido las alianzas y ha puesto en jaque a veteranos de la casa.

Anoche, durante el “proceso de nominación”, la venezolana demostró -una vez más- que su estrategia es tan afilada como su lengua. Asimismo, protagonizó un tenso enfrentamiento con la producción que terminó con una sanción directa.

Todo ocurrió cuando la concursante entró al confesionario para repartir sus puntos de nominación. Antes de comenzar, “La Jefa” lanzó un aviso a los participantes: “El nivel de violencia tiene y debe de bajar. ¿Está claro?”. La reacción de Marzoli fue irónica: “Sí, me encanta”.

Cuando le pidieron que asignara sus votos, la personalidad de “reality shows” decidió cuestionar el funcionamiento del formato en lugar de nominar. “Pues fíjate, te lo voy a decir después de que me expliquen por qué exactamente nos piden ayer en la gala que paremos…”, comenzó sin poder terminar la frase porque la producción le recordó que era momento de votar. “En este momento es nominación”, alertaron.

Lejos de obedecer, la habitante continuó su protesta. “No, no me interesa”, respondió cuando “La Jefa” insistió en que se limitara a realizar la nominación. La concursante, incluso, acusó al programa de generar tensión en la casa. “Estáis creando un clima todavía más hostil, generando todos los cambios…”. La respuesta de la organización fue inmediata. “En este momento queda anulada tu nominación. Gracias, Oriana. Sal del confesionario”, comunicaron.

Tras escuchar la decisión, Marzoli abandonó el confesionario sin poder completar su votación. Así, protagonizó uno de los momentos más tensos de la temporada.

Esta mañana, la acompañante de Eduardo Antonio en la “suite del líder” amaneció con un nuevo y contundente mensaje.

“Creo que se les ha ido bastante la cabeza. Creo que tienen muy poca experiencia en ‘realities’ y si la han tenido no sé en qué clase de sitios han estado donde eso se ve bien. Vuelvo a repetir: hay clase de gente y gente con clase”, dijo.