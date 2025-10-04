Sylvia Verónica Camacho y José Santana se estrenan como “esposos laborales”

El día del estreno llegó y, por lo que se vio a través de la transmisión, el junte funcionó. La alegría, el entusiasmo y la pasión, tres elementos esenciales en este tipo de formatos, estuvieron presentes a lo largo de la jornada.

Como invitada especial, el matutino contó con la cantante ponceña Ednita Nazario. ”¡Arrancamos! ¡Qué mañana tan refrescante! Gracias a nuestra querida Ednita Nazario por acompañarnos en este primer día tan especial. Tenerte en el estudio es comenzar con fuerza. ¡Esto apenas comienza! Nos vemos mañana", expresó Santana.

Además de las noticias más destacadas del día, también hubo espacio para el entretenimiento. Para sentir “la verdadera presión”, Santana y Camacho fueron sometidos a una prueba en la que tuvieron que evidenciar cuántas canciones de Nazario se conocían.

Al concluir el día, tanto frente como fuera de las cámaras, los presentadores manifestaron su orgullo y satisfacción con el resultado final.

“No todos los días se escribe una nueva página en la historia de la televisión y hoy lo hicimos. Gracias Wapa y Niria Ruiz por permitirnos hacer buena televisión, útil, local y cercana. Gracias a mis compañeros de ‘Noticentro’, figuras icónicas del periodismo y la televisión puertorriqueña, por acompañarnos e inspirarnos a dar lo mejor. Gracias a nuestra gente por dejarnos entrar a sus casas, por ese mensaje, ese café compartido a través de la pantalla y ese cariño que sentimos desde el primer minuto”, puntualizó el virgoniano.