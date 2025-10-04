Opinión
4 de octubre de 2025
86°aguaceros
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Sylvia Verónica Camacho y José Santana se estrenan como “esposos laborales”

La primera transmisión sabatina de “Noticentro al amanecer” contó con la participación de la cantante ponceña Ednita Nazario

4 de octubre de 2025 - 3:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Santana y Sylvia Verónica Camacho se mostraron entusiasmados y optimistas ante su nuevo reto laboral. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hace menos de una semana, se reveló el nombre del presentador José Santana y la periodista Sylvia Verónica Camacho como los anfitriones de la edición fin de semana de “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisión. Su nuevo rol en la pantalla, según el comunicador, le sumaba una nueva “esposa laboral” a su “harén”.

El día del estreno llegó y, por lo que se vio a través de la transmisión, el junte funcionó. La alegría, el entusiasmo y la pasión, tres elementos esenciales en este tipo de formatos, estuvieron presentes a lo largo de la jornada.

Como invitada especial, el matutino contó con la cantante ponceña Ednita Nazario. ”¡Arrancamos! ¡Qué mañana tan refrescante! Gracias a nuestra querida Ednita Nazario por acompañarnos en este primer día tan especial. Tenerte en el estudio es comenzar con fuerza. ¡Esto apenas comienza! Nos vemos mañana", expresó Santana.

Además de las noticias más destacadas del día, también hubo espacio para el entretenimiento. Para sentir “la verdadera presión”, Santana y Camacho fueron sometidos a una prueba en la que tuvieron que evidenciar cuántas canciones de Nazario se conocían.

Al concluir el día, tanto frente como fuera de las cámaras, los presentadores manifestaron su orgullo y satisfacción con el resultado final.

“No todos los días se escribe una nueva página en la historia de la televisión y hoy lo hicimos. Gracias Wapa y Niria Ruiz por permitirnos hacer buena televisión, útil, local y cercana. Gracias a mis compañeros de ‘Noticentro’, figuras icónicas del periodismo y la televisión puertorriqueña, por acompañarnos e inspirarnos a dar lo mejor. Gracias a nuestra gente por dejarnos entrar a sus casas, por ese mensaje, ese café compartido a través de la pantalla y ese cariño que sentimos desde el primer minuto”, puntualizó el virgoniano.

Tags
Noticentro al amanecerWapa TVtelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
