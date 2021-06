La reportera Tatiana Ortiz recibió el apoyo de sus compañeros de labores de la producción “Jay y su Rayos X” cuando tomó la decisión de aceptar la nueva oferta laboral de TeleOnce.

Ortiz se encuentra feliz y agradecida por la oportunidad profesional que iniciará a mediados de junio de este año en el naciente noticiario de TeleOnce, junto a las experimentadas periodistas Deborah Martorell, Celimar Adames Casalduc y Nuria Sebazco, entre otros colegas próximo a anunciarse.

El reportero Ricardo Currás también se uniría a la nueva plantilla laboral, según supo El Nuevo Día.

Ortiz llevaba mes y medio ponderando la decisión de dar el salto a TeleOnce y fue el presentador y abogado Jay Fonseca una de las primeras personas en respaldar el cambio laboral que representa un crecimiento profesional para la reportera que estuvo seis años en el espacio “Jay y sus rayos X” de Telemundo. De igual forma el resto de sus compañeros del canal respaldaron con optimismo su determinación profesional.

PUBLICIDAD

“Jay Fonseca ha sido una pieza fundamental. Desde el principio se lo comuniqué como compañero de labores y por la amistad que tenemos. Recibí su apoyo inmediato porque él sabe que es una gran oportunidad para mi futuro y crecimiento laboral. Jay y yo somos bien amigos y me dijo que siga hacia adelante porque cosas buenas van a llegar. No te niego que tengo sentimientos encontrados porque Telemundo fue mi casa por más de siete años. En Telemundo me dieron mi primera oportunidad como practicante y siempre voy a estar agradecida. Tengo muchos amigos y amiga en Telemundo”, contó la reportera que trabajó su primer año en Telemundo en la mesa de noticias, bajo el contrato de servicios profesionales.

Ortiz era empleada de la producción de Tony Mojena Televisión y estuvo seis años nutriendo el espacio presentado por Fonseca, con reportajes e investigaciones de gubernamentales, políticas y del acontecer noticiario. La renuncia la informó a su patrono y según dijo sus compañeros de labores se han mostrado contentos con el cambio laboral.

El espacio de “Jay y sus Rayos X” queda conformado por Fonseca, Shaína Blanca, la licenciada Alexandra Acosta Cabán y John Paul Vallenilla, entre otros.

Ortiz trabaja, además, el resumen noticioso de Jay Fonseca en las redes sociales. Una vez se integre de manera oficial a TeleOnce se despedirá de esa faceta digital.

Ahora en TeleOnce fungirá como reportera bajo la creación de plazas en el Departamento de Noticias, dirigido por Jenny Suárez, vicepresidenta del área de contenido noticioso del canal. La asesoría del departamento está a cargo de José Enrique “Kike” Cruz.

PUBLICIDAD

“Estoy feliz de dar este paso. Ayer en el canal nos dieron la bienvenida y todos nos recibieron con mucho entusiasmo. Estoy honrada de poder comenzar este proyecto que se vislumbra bajo un formato diferente. No va a ser lo mismo que hay ahora. Estar con estas profesionales y veteranas es un honor que me llena de orgullo”, reveló Ortiz, quien supone recoger hoy sus cosas en Telemundo.

“Deborah, Celimar y Nuria son tres mujeres veteranas con una reputación intachable y de credibilidad. Aprender y adquirir experiencia de ellas es una oportunidad única y el hecho que me toque estar al lado de estos pilares es más que un honor. Abracé a Nuria y lloramos juntas porque Nuria es mi amiga y trabajamos en el canal”, añadió la reportera, de 29 años.

Ortiz desconoce la fecha en la que TeleOnce anuncie el inicio del espacio de noticias, lo que hasta ahora sabe es que “es un proyecto para largo que viene a posicionarse en la televisión con credibilidad y mucho respeto”.

El noticiario de TeleOnce se transmitirá de lunes a viernes en horario de 5:00 p.m.