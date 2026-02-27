Todo listo para la transmisión de los Premios Influencers 360 este domingo por Telemundo

La cuenta regresiva para los creadores de contenido de la isla terminará este domingo, 1 de marzo, cuando los Premios Influencers 360° celebren su Gala 2026. Se trata de una producción multiplataforma que unirá televisión, streaming, redes sociales y experiencia, que se verá, en vivo, por Telemundo.

En esta ocasión, la entrega de galardones contará con Alexandra Fuentes y Alex DJ como presentadores oficiales. Mientras tanto, la Alfombra Pepsi será moderada por Jacky Fontánez y El JD.

La transmisión, según un comunicado, comenzará a las 7:00 p.m. con la Alfombra Azul de Pepsi donde los “influencers” nominados harán su entrada oficial ante cámaras y público. El desfile marcará el inicio de la noche más importante para la cultura digital en Puerto Rico.

De 8:00 p.m. a 10:00 p.m., tendrá lugar la Gran Gala Premios Influencers 2026. La diáspora puertorriqueña en Estados Unidos también podrá disfrutarla a través del Fast Channel.

Con 29 categorías, artistas invitados y la participación de las principales figuras del entretenimiento local, la entrega de galardones reafirma a Premios Influencers 360° como una plataforma que conecta a creadores, audiencias y marcas.

La producción estará a cargo de Adolfo Ontivero, de “Puerto Rico gana”, quien está entusiasmado por ser parte de este proyecto, creado para impulsar y desarrollar el talento local de los influencers de Puerto Rico dentro de una producción de alto nivel.

La experiencia también será retransmitida, en vivo, ante un público exclusivo en la sala VIP de Caribbean Cinemas en Distrito T-Mobile.