EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Todo listo para la transmisión de los Premios Influencers 360 este domingo por Telemundo

La entrega de galardones contará con Alexandra Fuentes y Alex DJ como presentadores oficiales

27 de febrero de 2026 - 9:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La transmisión, según un comunicado, comenzará a las 7:00 p.m. con la Alfombra Azul de Pepsi. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La cuenta regresiva para los creadores de contenido de la isla terminará este domingo, 1 de marzo, cuando los Premios Influencers 360° celebren su Gala 2026. Se trata de una producción multiplataforma que unirá televisión, streaming, redes sociales y experiencia, que se verá, en vivo, por Telemundo.

En esta ocasión, la entrega de galardones contará con Alexandra Fuentes y Alex DJ como presentadores oficiales. Mientras tanto, la Alfombra Pepsi será moderada por Jacky Fontánez y El JD.

La transmisión, según un comunicado, comenzará a las 7:00 p.m. con la Alfombra Azul de Pepsi donde los “influencers” nominados harán su entrada oficial ante cámaras y público. El desfile marcará el inicio de la noche más importante para la cultura digital en Puerto Rico.

De 8:00 p.m. a 10:00 p.m., tendrá lugar la Gran Gala Premios Influencers 2026. La diáspora puertorriqueña en Estados Unidos también podrá disfrutarla a través del Fast Channel.

Con 29 categorías, artistas invitados y la participación de las principales figuras del entretenimiento local, la entrega de galardones reafirma a Premios Influencers 360° como una plataforma que conecta a creadores, audiencias y marcas.

La producción estará a cargo de Adolfo Ontivero, de “Puerto Rico gana”, quien está entusiasmado por ser parte de este proyecto, creado para impulsar y desarrollar el talento local de los influencers de Puerto Rico dentro de una producción de alto nivel.

La experiencia también será retransmitida, en vivo, ante un público exclusivo en la sala VIP de Caribbean Cinemas en Distrito T-Mobile.

Lele Pons comenzó en las redes sociales como influencer y luego se inclinó por la música y la actuación. Su nombre de pila es Eleonora Pons Maronese. Nació en Caracas en Venezuela y a los cinco años se mudó a Miami con su familia. La modelo señaló que acudió al hospital, el día siguiente de la fiesta donde sufrió las dos caídas. Pons confesó que está bien de salud física, pero que emocionalmente está afectada por los comentarios en las redes sociales.
1 / 24 | ¿Quién es Lele Pons? . Lele Pons comenzó en las redes sociales como influencer y luego se inclinó por la música y la actuación. - José Rafael Pérez
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
