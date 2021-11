Desde la década de 1990, para ese entonces “Sunshine’s Café”, “El Remix” de Wapa Televisión ha sido la cuna de grandes estrellas de la comedia puertorriqueña como Jorge Castro, Danilo Beauchamp, Alejandro Gil, Nilka Ramos, Janibeth Santiago y Kiko Blade. El próximo miércoles a las 10:00 p.m. otro artista cumplirá su sueño de llegar a la televisión cuando se revele el nombre del ganador de “Objetivo Remix” que en esta edición se debate entre Anamaris Santiago, Natasha Ortiz, Jay Seratti y Axel Alicea.

Llegar hasta este punto del concurso no es nada nuevo para ninguno de los finalistas. Los cuatro coincidieron en que lo han vivido más de una vez a través de los sueños. Y como según el dicho, “soñar no cuesta nada”, estos artistas de corazón se han mantenido en una búsqueda constante de oportunidades que los acerquen cada día más a su meta profesional.

“Si hemos llegado a la final, creo que los cuatro debemos ganar”, comenzó Santiago de 31 años. “Tengo herramientas que tal vez le pueden gustar a la gente. Estoy contenta de que se me abra esta oportunidad y si no, se abrirán otras puertas”, continuó la actriz e improvisadora de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (LIPIT) tras preguntarle por qué debe contar con el favor del público.

Ortiz, de 30 años, decidió entrar en personaje para responder. Cual si fuera líder política, la exparticipante del desaparecido programa de Telemundo “Zona Y”, garantizó risas y diversión si llega a ser la ganadora de “Objetivo Remix”.

“El público debe votar por mí porque yo les prometo que se van a reír, que tengo un sinfín de ideas en mi mente desembocadas para esta televisión, para ustedes, para el futuro y para todo lo que se puede hacer. El público debe votar por mí porque ustedes lo pidieron”, precisó quien se considera una apasionada del arte que no tiene miedo a la hora de crear y jugar con la imaginación.

Seratti, por su parte, apuesta a sus más de dos décadas en la industria para obtener el codiciado título. Luego de fundamentar sus bases en la actuación en producciones importantes como la novela puertorriqueña “Dueña y Señora” que transmitió Telemundo en 2006 y en la serie “Decisiones Puerto Rico”, este discípulo de “Chela”, la mamá de Kany García, manifestó que es en la comedia donde radica una de sus grandes pasiones.

“Yo llevo muchísimos años de carrera, haciendo lo que me gusta, y no hay nada mejor que hacer lo que te gusta, ya sea la actuación o cantar. Pero muchas veces que he intentado en la música, la gente me dice que por qué no me meto a la comedia porque soy más payaso que cantante. Y voy a aprovechar esta oportunidad y a darle con todo porque este es el momento”, dijo con seguridad el intérprete de 37 años.

Luego de dedicarle un largo período de su vida a las artes, Alicea espera y confía que, en esta ocasión, la vida y sus seguidores se lo retribuyan con votos. Aunque aseguró que nunca ha hecho las cosas esperando algo a cambio, sí anhela una nueva oportunidad que le permita demostrar su calibre.

Jay Seratti y Axel Alicea son los finalistas #3 y #4, respectivamente. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Le pido a ese público que por favor lo expresen en las redes, de verdad que yo hago esto por ustedes. Me encanta lo que hago. Llevo bastante tiempo haciendo comedia, haciendo espectáculos, ayudando a los demás. Yo espero que esta vez me den ese voto, espero no defraudarlos y hacer una gran representación”, afirmó el maestro de teatro de 48 años en la escuela Luis Muñoz Rivera de San Lorenzo.

Los finalistas de “Objetivo Remix” comentaron en entrevista con El Nuevo Día que crecieron y se formaron con el elenco de “El Remix” como referente. Incluso, algunos de los personajes que se presentan en el espacio televisivo sirvieron para que uno de ellos descubriera su afinidad por la pantalla chica.

“En mi caso, desde los 6 años, mi inspiración fue el personaje de Marian Pabón, ‘Brenda Q’. Desde ahí despertó mi pasión por la televisión porque teatro lo he hecho toda mi vida”, reveló Ortiz quien llegó a la competencia de manera sorpresiva luego de que un amigo enviará el vídeo de audición a escondidas.

De resultar vencedora, el objetivo principal de la bayamonesa, aseguró, será sacar a la gente de la monotonía y procurar que olviden sus problemas, aunque sea por una hora.

El “arrocito blanco de la escuela” como se describe Santiago continuó una línea de pensamiento similar a la de su compañera en la ficha de votaciones. La poseedora de una maestría en Administración y Gestión Cultural de la Universidad de Puerto Rico y quien cursa un doctorado en Literatura en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, comunicó que producciones como “El Condominio” fueron un oasis y ejemplo en sus tiempos de escuela. A través de “El Remix” la también profesora quiere aportar lo mismo a la sociedad.

Pabón, Wilson Torres, Alfonso Alemán y el mismo Sunshine han sido modelos para Seratti. El músico confesó que hubo un momento de su vida en el que era muy tímido. En más de una ocasión hizo largas filas para una audición y justo cuando llegaba su turno huía porque los nervios “se lo comían”. Eso terminó cuando tomó clases de actuación con Orlando Rodríguez, una persona que lo ayudó a usar el temor a su favor y no para “boicotear” su talento.

Alicia, por su lado, ve en la competencia la oportunidad que “desde siempre” ha estado esperando. A pesar de que hace unos años decía que jamás adicionaría en “Objetivo Remix”, con el tiempo ese pensamiento cambió. El fundador y coreógrafo de AX Academy aprovechó para enaltecer la gesta de Logroño.

Natasha Santiago y Anamaris Santiago son las competidoras #1 y #2, respectivamente. (David Villafane/Staff)

“Cuando anunciaron esta audición, un amigo me dijo: ‘Axel, hazlo ahora. Probablemente sea el último. Hazlo ahora’. Fue incluso el que me ayudó con el vídeo y él no es actor. Hay algo interesante de ‘El Remix’ y lo tengo que decir, y es el compañerismo. Se siente como en familia. Además, que Sunshine, realmente, ha sido el que más oportunidades le ha dado al talento nuevo y eso, eso es admirable”, exteriorizó el bailarín.

Para votar por el finalista que desees ver en el elenco de “El Remix” accede a www.wapa.tv/objetivoremix.

¿Qué te caracteriza como artista?

“El estilo que me caracteriza es la improvisación. Tengo la capacidad para improvisar distintos personajes. Tengo cierta cantidad de personajes que creo que me atrevo a jugar ellos. También la creatividad, las ganas de hacer, yo creo que eso es lo que me caracteriza”, respondió Santiago.

¿Qué destaca a un artista?

“Básicamente todo tiene que ver con el arte. En el caso mío, que estudié en la Central de Artes Visuales, yo dibujo, canto, actúo... Hay varias facetas del arte que estoy tocando y eso es base. Además, entiendo que mucha gente no se preocupa por la educación de ciertas cosas. ¿Para ti qué es ser artista? Tú tienes que educarte. Hay mucha gente que tiene talento, pero tienen que educarse. Yo entiendo que eso se ha perdido un poquito en la televisión puertorriqueña. Yo creo que tengo esa base”, contestó Seratti.

¿Cómo debe ser un artista?

“Artista es todo. Yo soy maestro de teatro. El teatro abarca todo, abarca la pintura. Yo hago escenografías. El teatro abarca la actuación, soy maestro de actuación. He participado en un sinnúmero de obras teatrales y programas de televisión que me han dado la oportunidad de desarrollar mi talento. Soy bailarín, soy coreógrafo... Entonces yo entiendo que todo eso va mezclado. También canto. Todas estas ramas del teatro se unen en una sola para crear un artista. Un artista yo pienso que debe ser una persona polifacética”, opinó Alicea.

¿El mayor reto que enfrenta la comedia en Puerto Rico?

“Cuando compites con personas que jamás han estudiado ni se han educado en teatro. A través de las redes sociales la gente hace cualquier cosa, se hace viral. La gente ha normalizado tantas cosas sin educación, sin reglas. En la comedia hay ciertas reglas para que todo fluya. Competir con esas personas es un reto”, demandó Ortiz.