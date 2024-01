Luego de más de 20 años de investigación, la Dra. Yarizel Rodríguez, junto a su equipo de trabajo, ha desarrollado un método para reprogramar conductas subconscientes que causan infelicidad y compartirá estas herramientas de transformación durante el evento “Emotional Re-Set”, que realizará los días 10 y 11 de febrero en Tasis Dorado Performing Arts Center, en Dorado.

“Emotional Re-Set” les permitirá a los asistentes, según indica Rodríguez en un comunicado de prensa, reconocer y romper patrones que se convierten en ciclos perjudiciales que afectan las relaciones y decisiones y, por lo tanto, la salud en general. Este método ha sido creado meticulosamente durante dos décadas de investigación por la doctora Rodríguez, conocida por ser una experta en el tema de inteligencia emocional y trabajar con el modelo de Programación Neurolingüística, modelo que le permite explorar nuevas posibilidades para el logro de objetivos.

“‘Emotional Re-Set’ es un proyecto muy deseado. A través de los años, he trabajado con muchos casos de ansiedad, desmotivación y pérdida de propósito en la vida. Es un estado mental constante y finalmente puedo ofrecerles a estas personas un ‘re-set’ emocional, y que se den esa oportunidad de vivir de una manera diferente y con un propósito. Esto es para las personas que se sienten estancadas, que les gustaría transformar esa manera como se sienten. Se trata de bienestar; de adquirir las herramientas que necesitan para salir del estado no deseado. Eso no es un lujo, es una prioridad”, explica Rodríguez en el comunicado.

PUBLICIDAD

Rodríguez es presidenta de H.E.L.P.,Inc., una compañía dedicada al desarrollo y la transformación empresarial y personal, es coautora del libro “Bouncing Back: Thriving in Changing Times” y es reconocida además por dedicarse en los pasados 25 años a ofrecer talleres, seminarios, consejería organizacional y psicológica para instituciones privadas, gubernamentales, educativas, farmacéuticas, entre otras industrias.

Según el comunicado, la doctora Rodríguez posee una amplia gama de certificaciones que la han llevado a ser una de las profesionales más preparadas en su área. Como parte de sus certificaciones se destacan una Certificación Profesional en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico, certificada como Programadora Neurolingüística y Kinesiología Aplicada, por la International NLP Institute; Certificada como Wellness Coach Nivel Internacional y como Mediadora de Conflictos; y posee un Certificado en Organización Neurológica Funcional (ONF).

La información señala que “Emotional Re-Set” es un evento en donde los asistentes recibirán herramientas para que reconozcan los problemas emocionales que les causan ciertas frustraciones. A través de la neurociencia y la psicología positiva conocerán la programación del mundo emocional y tendrán la información necesaria y el poder de transformar sus vidas.

“Emotional Re-Set” será los días 10 y 11 de febrero de 2024, a las 9:00 de la mañana, en el Tasis Dorado Performing Arts Center, en Dorado. Los boletos ya pueden ser adquiridos a través de www.ticketera.com