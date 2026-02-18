Taller de escritura sanadora para pacientes de psoriasis y público en general
Este busca crear un espacio seguro para que las personas puedan narrar sus vivencias y validar sus emociones
18 de febrero de 2026 - 11:59 AM
Como parte de sus esfuerzos de apoyo emocional, la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP) anunció la celebración del Taller de Escritura Sanadora: “Escribir para vivir”, una iniciativa dirigida a pacientes de psoriasis, así como personas que viven con otras enfermedades crónicas y al público en general.
El referido taller se llevará a cabo el sábado, 21 de febrero de 2026, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en la librería Books Around the Corner, en Bayamón.
El taller será facilitado por la escritora y educadora Mayra Leticia Ortiz Padua, quien también vive con psoriasis y ha utilizado la escritura como herramienta para procesar el impacto emocional de la condición. La actividad es libre de costo y no requiere experiencia previa en escritura.
Durante el taller, los participantes realizarán ejercicios de escritura reflexiva enfocados en la expresión emocional, el manejo del estrés y el fortalecimiento del bienestar personal.
A partir de su experiencia, Ortiz Padua compartirá cómo la escritura se convirtió en un recurso de sanación, proceso que la llevó a crear el cuento infantil “Mi mamá parece un monstruo”.
“Vivir con psoriasis implica retos que van más allá de los síntomas físicos. Existen impactos emocionales y sociales que muchas veces no se visibilizan ni se expresan. Este taller busca crear un espacio seguro para que las personas puedan narrar sus vivencias y validar sus emociones”, expresó la escritora.
La directora ejecutiva de APAPP, Leticia López, señaló que esta iniciativa responde a la misión de la organización de promover una atención integral de la salud.
“El apoyo emocional es un componente esencial en la calidad de vida de los pacientes con psoriasis. A través de este taller, continuamos ofreciendo herramientas complementarias que fortalecen el bienestar de nuestra comunidad”, indicó en declaraciones escritas.
Las personas interesadas pueden registrarse a través de Eventbrite. Este taller forma parte de las actividades conmemorativas del 15º aniversario de APAPP, organización sin fines de lucro fundada por pacientes para pacientes, dedicada a la educación, el apoyo emocional, la defensa de derechos y la promoción de políticas públicas en beneficio de las personas con psoriasis en Puerto Rico.
