Celebrarán evento canino con temática vaquera

La comunidad canina más grande en Puerto Rico vuelve a reunirse en su evento número 17 con una experiencia temática completamente renovada, “Cowboy Party”, un encuentro estilo “western” diseñado para que guardianes y sus mascotas disfruten de un día lleno de entretenimiento.

La actividad organizada por Caninos PR se llevará a cabo el 28 de marzo en Rustic Valley Food Park en Caguas, espacio que se convertirá en un auténtico escenario vaquero donde sombreros, botas y bandanas marcarán el ambiente festivo de esta edición.

Con 17 eventos celebrados, Caninos PR reafirma su posición como el principal punto de encuentro para familias amantes de los animales en la isla.

“Llegar a nuestro evento número 17 no es casualidad; es el resultado de una comunidad que cree en crear espacios seguros, divertidos y responsables para compartir con sus perritos. Cowboy Party es una invitación a salir de la rutina, a disfrazarnos, a reírnos y a fortalecer ese vínculo tan especial que tenemos con nuestros compañeros de cuatro patas. Queremos que cada edición sea una experiencia memorable y que nuestros eventos sigan elevando la cultura pet friendly en Puerto Rico”, expresó Chanty Vargas, fundadora y productora de Caninos PR.

PUBLICIDAD

Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de un área donde las mascotas se desplacen libres; además de piscinas, zona de obstáculos, música en vivo con ambiente “country” y la variada oferta gastronómica de los comercios de Rustic Valley Food Park.

Como parte de la experiencia temática, todos los perritos recibirán una bandana con el tema del evento, mientras que los guardianes podrán atreverse a montar el toro mecánico y vivir la experiencia “cowboy” completa. Mientras los perritos disfrutan de espacios diseñados especialmente para su bienestar y recreación, los guardianes tendrán la oportunidad de compartir en comunidad y disfrutar de una tarde distinta en un entorno familiar y seguro.

Los boletos para Cowboy Party estarán disponibles a través de Eventbrite. También podrán adquirirse en la entrada el día del evento.