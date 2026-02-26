Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Celebrarán evento canino con temática vaquera

La productora del evento Chanty Vargas invitó a la ciudadanía a este divertido encuentro

26 de febrero de 2026 - 11:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La temática es "western cowboy". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La comunidad canina más grande en Puerto Rico vuelve a reunirse en su evento número 17 con una experiencia temática completamente renovada, “Cowboy Party”, un encuentro estilo “western” diseñado para que guardianes y sus mascotas disfruten de un día lleno de entretenimiento.

RELACIONADAS

La actividad organizada por Caninos PR se llevará a cabo el 28 de marzo en Rustic Valley Food Park en Caguas, espacio que se convertirá en un auténtico escenario vaquero donde sombreros, botas y bandanas marcarán el ambiente festivo de esta edición.

Con 17 eventos celebrados, Caninos PR reafirma su posición como el principal punto de encuentro para familias amantes de los animales en la isla.

“Llegar a nuestro evento número 17 no es casualidad; es el resultado de una comunidad que cree en crear espacios seguros, divertidos y responsables para compartir con sus perritos. Cowboy Party es una invitación a salir de la rutina, a disfrazarnos, a reírnos y a fortalecer ese vínculo tan especial que tenemos con nuestros compañeros de cuatro patas. Queremos que cada edición sea una experiencia memorable y que nuestros eventos sigan elevando la cultura pet friendly en Puerto Rico”, expresó Chanty Vargas, fundadora y productora de Caninos PR.

Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de un área donde las mascotas se desplacen libres; además de piscinas, zona de obstáculos, música en vivo con ambiente “country” y la variada oferta gastronómica de los comercios de Rustic Valley Food Park.

Como parte de la experiencia temática, todos los perritos recibirán una bandana con el tema del evento, mientras que los guardianes podrán atreverse a montar el toro mecánico y vivir la experiencia “cowboy” completa. Mientras los perritos disfrutan de espacios diseñados especialmente para su bienestar y recreación, los guardianes tendrán la oportunidad de compartir en comunidad y disfrutar de una tarde distinta en un entorno familiar y seguro.

Los boletos para Cowboy Party estarán disponibles a través de Eventbrite. También podrán adquirirse en la entrada el día del evento.

﻿Para más información y actualizaciones, el público puede seguir a Caninos PR en sus redes sociales oficiales.

Tags
Mascotas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: