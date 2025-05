Cuál es el mejor lugar para poner el horno de microondas

¿Dónde colocar el horno de microondas en la cocina?

Desde el punto de vista del diseño de interiores, el portal especializado Rosemount Kitchens señala que, aunque muchas veces se coloca sobre un mueble y cerca de un enchufe, esto puede ser un desperdicio de espacio. Asimismo, al instalarlo se debe considerar que la puerta no obstruya su apertura.

¿Dónde no colocar el horno de microondas?

De igual manera, la diseñadora de interiores Jamie Foehr, de Carry On Design Co, hace hincapié en no colocarlo cerca del refrigerador. En un artículo menciona que “ambos electrodomésticos requieren más amperaje del que un sólo circuito puede soportar, además de emitir mucho calor y necesitar una ventilación adecuada.”