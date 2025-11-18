El eficaz truco para evitar que la ropa blanca se ponga amarilla
Lograr que las prendas de ese color se mantengan impecables no tiene por qué ser complicado ni costoso
18 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
La ropa blanca es un básico en cualquier armario, pero también es una de las prendas que más cuidados necesita, pues con el paso del tiempo es común que las camisetas, toallas o sábanas comiencen a adquirir un tono amarillento, lo cual no solo afecta su apariencia, sino que además da sensación de suciedad.
Afortunadamente, existe un truco eficaz y económico que puede ayudarte a mantener tus prendas impecables por más tiempo. Aquí te explicamos por qué ocurre este problema y cómo evitarlo.
Uno de los métodos más recomendados para conservar el blanco radiante de tus prendas es utilizar una mezcla natural de bicarbonato de sodio y vinagre blanco, ambos ingredientes tienen propiedades limpiadoras, desodorantes y blanqueadoras que eliminan residuos sin dañar los tejidos, solo debes utilizarlo de la siguiente forma.
Antes de aplicar cualquier método, es importante entender por qué la ropa blanca puede cambiar de color. Las causas más frecuentes son las siguientes:
