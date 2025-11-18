Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
77°ligeramente nublado
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El eficaz truco para evitar que la ropa blanca se ponga amarilla

Lograr que las prendas de ese color se mantengan impecables no tiene por qué ser complicado ni costoso

18 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lava la ropa con agua fría. Hacerlo con agua caliente gasta cinco veces la cantidad de energía y produce cinco veces más emisiones.
Uno de los métodos más recomendados para conservar el blanco radiante de tus prendas es utilizar una mezcla natural de bicarbonato de sodio y vinagre blanco.
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La ropa blanca es un básico en cualquier armario, pero también es una de las prendas que más cuidados necesita, pues con el paso del tiempo es común que las camisetas, toallas o sábanas comiencen a adquirir un tono amarillento, lo cual no solo afecta su apariencia, sino que además da sensación de suciedad.

RELACIONADAS

Afortunadamente, existe un truco eficaz y económico que puede ayudarte a mantener tus prendas impecables por más tiempo. Aquí te explicamos por qué ocurre este problema y cómo evitarlo.

Uno de los métodos más recomendados para conservar el blanco radiante de tus prendas es utilizar una mezcla natural de bicarbonato de sodio y vinagre blanco, ambos ingredientes tienen propiedades limpiadoras, desodorantes y blanqueadoras que eliminan residuos sin dañar los tejidos, solo debes utilizarlo de la siguiente forma.

  • Llena el lavarropas como de costumbre con tus prendas blancas.
  • Agrega ½ taza de bicarbonato de sodio directamente, este actuará como limpiador profundo y neutralizador de olores.
  • En el compartimento del suavizante, añade ½ taza de vinagre blanco (no te preocupes por el olor, desaparece por completo al secarse la ropa).
  • Programa un ciclo de lavado con agua fría o tibia. Al terminar, tiende las prendas a la sombra, ya que el sol puede generar el efecto contrario.

¿Por qué la ropa blanca se pone amarilla?

Antes de aplicar cualquier método, es importante entender por qué la ropa blanca puede cambiar de color. Las causas más frecuentes son las siguientes:

  • Acumulación de sudor y desodorante: especialmente en zonas como axilas o cuello.
  • Uso excesivo de detergente: que deja residuos en las fibras y provoca manchas amarillas.
  • Lavado con agua muy caliente: que fija la suciedad y acelera el amarillamiento.
  • Almacenamiento en espacios húmedos: donde las prendas “envejecen” más rápido.
  • Exposición prolongada al sol: porque oxida las fibras naturales.
Tags
Remedios caseros
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: