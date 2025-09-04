“Ni Uno Más” busca romper el silencio sobre el abuso sexual infantil en Puerto Rico

Con el firme propósito de educar, prevenir y proteger, la fundación Ni Uno Más, Inc. lanzó oficialmente su campaña: “Ni Uno Más: Escucha-Cree-Protege”, una iniciativa dedicada a crear conciencia y prevenir el abuso sexual infantil en Puerto Rico.

El objetivo principal de la campaña es abrir espacios seguros para hablar del tema, educar a familias y comunidades, y empoderar a niños, niñas y adolescentes con herramientas de protección.

De acuerdo con lo informado, a través de recursos educativos, contenido en redes sociales, talleres comunitarios, materiales audiovisuales y colaboraciones con expertos, “Ni Uno Más” busca romper el silencio y activar la acción colectiva para velar por la niñez puertorriqueña.

“Esta campaña nace de una profunda preocupación, pero también de la esperanza de que podemos hacer algo; porque la realidad es que podemos. Proteger a nuestra niñez comienza por atrevernos a hablar claro y actuar con compasión y responsabilidad”, expresó en declaraciones escritas Angelymar Vélez Santana, estudiante de medicina y presidenta de la fundación Ni Uno Más, Inc.

Como parte del lanzamiento, se estrenó un vídeo de concienciación que busca sensibilizar al público sobre la gravedad del problema y la importancia de hablar del tema con claridad y empatía.

El audiovisual será difundido a través de redes sociales, televisión, cine, espacios educativos y comunitarios. Además, la fundación presenta su propio podcast educativo “Ni Uno Más”, dedicado a educar sobre este tema tan importante.

“Las cifras son alarmantes: 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufre abuso sexual antes de los 18 años. En la mayoría de los casos, el agresor es alguien cercano a la víctima. Aún más preocupante, muchos niños no hablan por miedo, vergüenza o falta de apoyo; y los que hablan, muchas veces no reciben la ayuda que necesitan. La violencia sexual infantil es una realidad silenciada. Hay que romper tabúes y proteger a nuestros niños. El silencio no puede seguir siendo parte de la estadística”, añadió Vélez Santana.

Acciones clave de la campaña

Difusión de contenido educativo y preventivo en redes sociales

Creación de materiales visuales dirigidos a niños, jóvenes y adultos

Talleres presenciales y virtuales sobre prevención y señales de alerta

Colaboraciones con psicólogos, educadores y líderes comunitarios

Promoción del deber de denunciar y la ruta adecuada para hacerlo

Un esfuerzo colectivo

La fundación Ni Uno Más, Inc. nace de una visión colectiva: transformar el dolor en propósito y la conciencia en acción. Su misión es empoderar voces silenciadas y promover una cultura de protección, respeto y diálogo.

Según se destaca, “Ni Uno Más” no es solo un mensaje, sino un compromiso y un llamado urgente a detener ciclos de violencia que muchas veces permanecen ocultos o ignorados.

Organizaciones comprometidas con la niñez, como Inmediata Health Group, ya se han unido a esta causa, reconociendo que prevenir el abuso sexual infantil requiere la colaboración de sectores públicos, privados y comunitarios.

La campaña invita a todos los sectores: familias, escuelas, iglesias, profesionales de la salud y ciudadanía en general, a ser parte activa de esta gran causa.

¿Cómo puedes unirte?

Sigue y comparte el contenido educativo de sus redes sociales

Participa de los talleres y charlas comunitarias

Lleva el mensaje a tu escuela, comunidad o lugar de trabajo

Habla del tema: el cambio comienza con una conversación