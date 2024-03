Psicóloga busca darle voz a la perturbadora historia del abuso sexual en la niñez intrafamiliar

“Con este libro, que fue una catarsis, también le doy voz a mi hermana y cierro un capítulo que nos marca por siempre. Porque vivir el abuso es fuerte, pero presenciar que tu hermana también estaba pasando por eso y no saber lo que era el abuso sexual. Estamos hablado del 1995 y nosotras teníamos menos de cinco años. El agresor se acercó con un tipo de juego y nosotras no entendíamos. Ver la imagen de mi hermana con el panti abajo y no saber lo que significaba es algo que todavía perturba. Pero en este libro lo que busco es una invitación a que sanemos y es importante enfocarse en el aquí y ahora. Que ese dolor que manchó nuestra niñez no siga presente en nuestras vidas”, afirmó Soto, quien al conversar con su hermana en la adultez es que tuvo la certeza de la agresión.