Para la mayoría de las personas, la temporada navideña es sinónimo de alegría, reuniones familiares, fiestas y regalos. Fechas en las que se promueve la armonía, el perdón, la alegría y la felicidad. Pero, para un sector de la población, generalmente mujeres, pueden ser días de sufrimiento, de agresión física, verbal o psicológica de quien se supone sea su compañero o compañera de vida.

Situaciones, cada vez más comunes, en las que cualquier dificultad, discusión o una decisión de dónde pasar algunas de las fiestas familiares, puede provocar críticas y discusiones violentas que, sin duda, ensombrecen las celebraciones.

“Si la pareja no tiene una relación muy armoniosa, hablar de estas decisiones puede ser causa de problemas”, advierte la doctora en consejería profesional Monsita Nazario Lugo, del Centro de Calidad de Vida. Una situación a la que se añade la ansiedad que genera el factor económico, el consumo de bebidas alcohólicas o de otras sustancias y que, en términos generales, también incide que el agresor o agresora esté de vacaciones y pase más tiempo en el hogar, lo que causa más tensión.

La consejera también señala que, frecuentemente, las discusiones de pareja en esta época “saca corajes viejos” que se tenían guardados. “Es cuando sale a relucir que ‘tú siempre quieres estar con tu familia y con la mía no compartes y ahora de nuevo pretendes que volvamos a estar con la tuya’. Empiezan a salir esos resentimientos que estaban acumulados y que no se habían hablado”, agrega.

De hecho, Nazario dice que ha tenido parejas en su oficina con problemas de este tipo. A esto se suma que, con la llegada de la Navidad o las vacaciones, la gente trata de hacer un paréntesis y se da permiso para hacer muchas cosas que normalmente no hace. Por ejemplo, menciona la presión que muchos tienen de comprar en estas fechas, aunque las finanzas se afecten. Además de que es común que muchos abusen de las bebidas alcohólicas u otras drogas y “buscando un desahogo, me hundo más”.

“La violencia puede ser emocional y/ o física. Muchos de los resentimientos y asuntos no resueltos surgen y no de la mejor manera, a vece en presencia de hijos, familiares, amigos o conocidos. Lo cual resulta más penoso para la víctima”, plantea la doctora Nazario.

Y cuando estos problemas afloran en una familia disfuncional, con miembros que acostumbran a usar la violencia para imponer sus criterios, es fácil imaginar que son los ingredientes perfectos para explotar. Y aunque no hay evidencia empírica de que haya un aumento en la cantidad de casos (muchos no se denuncian), sí se sabe que hay una tendencia a que este tipo de violencia ocurra en días festivos.

“Se debe tener en cuenta que, si las mujeres ya son víctimas de violencia doméstica, esta es una época en la que están más vulnerables. Por eso es importante siempre tener presente que buscar ayuda es necesario para prevenir situaciones lamentables”, enfatiza la doctora Nazario.

Más llamadas en días festivos

La época navideña, de vacaciones o fines de semana largos, son fechas en las que más mujeres buscan ayuda u orientación para salir del ciclo de violencia en el que viven, indica Lenna Ramírez, directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos, uno de los albergues que orientan y albergan a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico.

“Es algo que vemos año tras año. En esta época recibimos más llamadas pidiendo orientación y es algo que, primordialmente, se debe a las festividades de la temporada. También, durante los fines de semanas largos y en verano vemos un aumento de llamadas y de incidentes. Todo está relacionado a que las personas están en los hogares por más tiempo, puede haber otros elementos de tensión que se van generando, además de que el consumo de alcohol puede ser otro detonante que está presente en esta época”, explica Ramírez, quien dice que pasó lo mismo durante la pandemia por Covid-19, debido a que las personas agresoras estaban más tiempo dentro de los hogares.

“Por eso es por lo que decimos que la violencia doméstica no ocurre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. sino que ocurre en todo momento, días de semanas, días festivos, en las noches y madrugadas. Por eso es que los servicios tienen que estar operando en esos periodos”, platea Ramírez.

Según se ha publicado en este diario, con datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en 2023, seis de cada 10 homicidios de mujeres fueron feminicidios (60%). El feminicidio se define como “asesinato de una mujer por un hombre por machismo”, la expresión extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que una de cada tres mujeres en las Américas ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de sus vidas. (Shutterstock)

Una situación que no es única de la isla. Y, aunque hoy día hay más conciencia social, más leyes, más estadísticas y una respuesta del gobierno más presente, aun así, la violencia feminicida se mantiene. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que una de cada tres mujeres en las Américas ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de sus vidas.

En Puerto Rico, como pasa en muchos otros países, el machismo, el estrés diario, los problemas económicos, el desempleo y la pérdida de valores, entre muchas otras dificultades, también agudizan más la violencia de género.

De hecho, durante los pasados 11 meses muchas de las víctimas en la isla fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o acosadores en espacios como colmados, restaurantes, centros de trabajo, así como en presencia de sus hijos o familiares. Y, hasta noviembre de este año, se habían registrado un total de 19 casos de feminicidio, según datos del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico (OEG), lo que representa un alza de cuatro casos respecto al total de los pasados dos años, que culminaron con 15 cada uno.

Estado de emergencia

Cifras que deben preocupar si se toma en cuenta que en la isla hay un estado de emergencia por violencia de género, un decreto que culmina en diciembre. Una lacra social que se sigue combatiendo en el mundo a través de la educación y la prevención para que se identifique a tiempo si hay situaciones de peligro en el seno del hogar.

Precisamente, Ramírez indica que en cada llamada que reciben pidiendo orientación o ayuda, se identifica qué servicios necesita la mujer, así como el “nivel de letalidad (del ambiente en el hogar) para ver si corresponde que la persona sea albergada”. “Se le ofrece todo el acompañamiento para crear ese plan de escape y pueda llegar a nuestras facilidades. En esta época utilizamos todas las herramientas posibles, como las redes sociales, para llevar el mensaje de que tenemos nuestra línea de emergencia que funciona 24/7 (787) 548-5290″.

Cabe resaltar que muchas veces, cuando la mujer decide irse es porque ve que la situación también afecta a los hijos, víctimas secundarias de la violencia porque ellos escuchan y sienten la tensión. Además de que muchas de las que acuden al albergue no tienen recursos ni un lugar seguro a dónde llegar.

Y es que todas las crisis que hemos pasado como país, desde los desastres naturales y la pandemia, tienen un efecto en los hogares donde hay violencia. “Con el huracán María hubo un aumento significativo en diferentes manifestaciones de la violencia, incluyendo la de la mujer. Pero también hubo un aumento en la violencia hacia las personas mayores y a la niñez. Igualmente, influye los niveles de pobreza de la población y la crisis económica por la que atraviesa el país. En el caso de las mujeres, todo eso tiene un impacto doble en la vulnerabilidad de muchas madres solteras que no pueden salir de su ciclo de violencia porque no tienen un hogar accesible, no tienen recursos económicos y por ende, están más propensas a caer en estos ciclos violencia”, expone Ramírez.

En este sentido, la directora ejecutiva recomienda que, si una mujer pasa por un problema de ese tipo, debe llamar a un albergue o acudir directamente uno. “No les requerimos que tengan una orden de protección. Pero sí les recomendamos que hagan un plan de escape, que preparen un bulto con sus documentos -como seguro social, certificado de nacimiento y una muda de ropa- y vayan al cuartel de la policía o lleguen hasta el albergue”, recomienda Ramírez, quien destaca que en también tienen programas ambulatorios en Ponce y Aguadilla a los que acuden las que no necesariamente quieren albergarse.

Grupo de madres y mujeres marchan hacia el capitolio para reclamar sobre asesinatos y feminicidios sin exclarecer, por fallas en el sistema judicial, hoy 7 de mayo 2021. Xavier Garcia/GFR Media En la foto: Grupo de mujeres y madres marchan hacia el capitolio con pancartas (Xavier García)

Algunas recomendaciones

Debido a que en estos días hay más fiestas y actividades familiares, muchas mujeres podrían no reportar las agresiones que sufren para no afectar las celebraciones familiares. Pero es importante, recomienda Lenna Ramírez, que llamen y se orienten de lo que pueden hacer. Entre otras cosas, se le recomienda que:

♦ Evitar confrontaciones y se asegure de que alguien de su entera confianza sepa lo que está pasando y la acompañe a actividades donde pueda estar en peligro.

♦ Es importante anticipar los problemas para poder protegerse. Por ejemplo, tener un plan de escape para salir de una situación de peligro de inmediato.

♦ Si tienes una orden de protección, no acudas a una fiesta donde sabes que va a estar su agresor.

♦ Es importante hacer los arreglos con anticipación si los hijos van a compartir con su padre y así evitar cualquier tipo de encuentro con la persona agresora.

♦ Debes tener los números de teléfono de emergencia disponible para que, en caso de que surja alguna agresión buscar ayuda de inmediato.

Plan de escape

Si eres víctima de violencia doméstica o conoces a alguien que lo es, se deben tomar medidas de seguridad para que la persona pueda salir. Casa Protegida Julia de Burgos ofrece las siguientes medidas de seguridad:

♦ Busca apoyo de algún familiar, amistad o recurso de apoyo. Comunícate con la policía y brinda información de la situación de violencia. Solicita escolta de la policía y/o acude a la Sala de Especializada de Violencia Domestica del Tribunal más cercano a solicitar una orden de protección y sus medidas provisionales

♦ Debes preparar una maleta con artículos de importancia como: ropa y artículos de aseo personal; documentos importantes personales y de tus hijos/as (Seguro Social, Certificado de Nacimiento, etc.); tarjetas de planes médicos y medicinas o recetas de medicinas tuyas y de tus hijos que puedas necesitar.

♦ Trata de tener dinero en efectivo; libretas de ahorros, chequeras o tarjetas de crédito o sus números de cuentas.

♦ Copias de llaves de la casa y del carro

♦ Evidencia del maltrato recibido

♦ Si has sido agredida, ve a una sala de emergencias, aunque tus golpes o heridas no sean visibles. Infórmale al personal de la sala que estás en una situación de violencia doméstica. Pide una copia de tu expediente médico, esto te ayudará en caso de que decidas radicar cargos criminales contra la persona agresora.

Fuente: Casa Protegida Julia de Burgos (www.casajulia.org)

Más información

♦ Casa Protegida Julia de Burgos (www.casajulia.org)

En Facebook: www.facebook.com/casajuliapr

San Juan: 787-723-3500

Línea de emergencia: 787-548-5290

Ponce: 787-284-4303/ 939-301-0455 (Centro de ayuda ambulatorio)

Aguadilla: 787-891-2031 (Centro de ayuda ambulatorio)

♦ Policía de Puerto Rico: Programa Preventivo de Maltrato, Abuso Sexual de Menores: Ave. Roosevelt, Piso 9, Superintendencia Auxiliar Operaciones de Campo, Cuartel General de Hato Rey, San Juan. Teléfonos: (787) 793-1234 (extensiones 3014, 3314 y 2817)

Otros albergues

♦ Casa de la Bondad: 787-852-7265 / 787-852-2087

♦ Casa Protegida de Mujeres y Niños (CAPROMUNI-I): 787-880-2272 / 787-879-3300

♦ Casa Protegida de Mujeres y Niños (CAPROMUNI-II): 787-831-2272

♦ Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced: 787-263-6473 / 787-263-8980

♦ Hogar Ruth: 787-792- 6596 / 787-883-1805 / 787-883-1884

♦ La Casa de Todos: 787-734-3132 / 787-223-1886

♦ Hogar La Piedad (FUNDESCO): 787-258-5162 / 787-743-7658

Fuente: Coordinadora Paz para las Mujeres (www.pazparalamujer.org)