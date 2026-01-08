Proponen designar el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”, en memoria de Alex Delgado

Cada 16 de diciembre podría ser bautizado como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”, en memoria al fenecido periodista Alex Delgado.

Así fue propuesto por el representante Edgar Robles Rivera en una medida tiene como objetivo fomentar la expresión del amor, la gratitud y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales mientras están en vida.

“El proyecto busca resaltar también la importancia de la unión familiar, la comunicación constante y el afecto en el hogar, recordando que gestos simples, palabras sinceras y expresiones de cariño fortalecen los vínculos familiares y contribuyen al bienestar emocional de todos los miembros de la familia”, se destacó mediante una comunicación.

Hoy jueves, Robles Rivera, quien es representante del Distrito 14, que comprende los municipios de Arecibo y Hatillo, presentará este Proyecto de Ley para designar el 16 de diciembre como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”.

Según se destaca, el proyecto del también presidente de la Comisión de Asuntos al Consumidor en la Cámara Baja

Delgado, falleció el pasado 16 de diciembre en San Juan a los 49 años de edad tras una ardua batalla contra el cáncer.

Luego de su partida, sus hijos, Julián e Isabella Delgado de la Cruz, junto a su madre, Julissa de la Cruz, lanzaron la campaña “Papi y mami: los amo con toda mi vida”, con el propósito de motivar a todos los puertorriqueños a expresar amor y gratitud a sus padres y figuras parentales mientras aún están presentes.

“Esta iniciativa nace del gran ejemplo de la familia de Alex Delgado. Su experiencia nos recuerda que no debemos esperar a que sea demasiado tarde para demostrar amor y afecto. Este proyecto busca llevar ese mensaje a toda la isla, destacando así la importancia de la comunicación, el cariño y la unión familiar”, expresó Robles Rivera, en declaraciones escritas.

Al mismo tiempo, se señaló que la medida entrará en vigor inmediatamente tras su aprobación.