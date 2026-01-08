Opinión
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Proponen designar el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”, en memoria de Alex Delgado

La medida entrará en vigor inmediatamente tras su aprobación

8 de enero de 2026 - 11:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Delgado falleció el 16 de diciembre. (Pablo Martínez Rodríguez)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Cada 16 de diciembre podría ser bautizado como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”, en memoria al fenecido periodista Alex Delgado.

Así fue propuesto por el representante Edgar Robles Rivera en una medida tiene como objetivo fomentar la expresión del amor, la gratitud y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales mientras están en vida.

“El proyecto busca resaltar también la importancia de la unión familiar, la comunicación constante y el afecto en el hogar, recordando que gestos simples, palabras sinceras y expresiones de cariño fortalecen los vínculos familiares y contribuyen al bienestar emocional de todos los miembros de la familia”, se destacó mediante una comunicación.

Hoy jueves, Robles Rivera, quien es representante del Distrito 14, que comprende los municipios de Arecibo y Hatillo, presentará este Proyecto de Ley para designar el 16 de diciembre como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”.

Según se destaca, el proyecto del también presidente de la Comisión de Asuntos al Consumidor en la Cámara Baja busca además resaltar “la importancia de la unión familiar, la comunicación constante y el afecto en el hogar, recordando que gestos simples, palabras sinceras y expresiones de cariño fortalecen los vínculos familiares y contribuyen al bienestar emocional de todos los miembros de la familia”.

Delgado, falleció el pasado 16 de diciembre en San Juan a los 49 años de edad tras una ardua batalla contra el cáncer.

La muerte del periodista y comentarista Alex Delgado tomó al país de sorpresa, luego de que se enfrentara a un raro tipo de cáncer que le fue encontrado en el mes de marzo.Por meses, Delgado se enfrentó a su diagnóstico y recibió una variedad de tratamientos, pero debido al estado avanzado de la condición, la prognosis era una difícil.Delgado será recordado por su espíritu alegre, su disciplina, su rectitud y su servicio a su país.
1 / 20 | Entre abrazos y palabras de aliento: así fue la emotiva despedida a Alex Delgado. La muerte del periodista y comentarista Alex Delgado tomó al país de sorpresa, luego de que se enfrentara a un raro tipo de cáncer que le fue encontrado en el mes de marzo. - Ramon "Tonito" Zayas

Luego de su partida, sus hijos, Julián e Isabella Delgado de la Cruz, junto a su madre, Julissa de la Cruz, lanzaron la campaña “Papi y mami: los amo con toda mi vida”, con el propósito de motivar a todos los puertorriqueños a expresar amor y gratitud a sus padres y figuras parentales mientras aún están presentes.

“Esta iniciativa nace del gran ejemplo de la familia de Alex Delgado. Su experiencia nos recuerda que no debemos esperar a que sea demasiado tarde para demostrar amor y afecto. Este proyecto busca llevar ese mensaje a toda la isla, destacando así la importancia de la comunicación, el cariño y la unión familiar”, expresó Robles Rivera, en declaraciones escritas.

Al mismo tiempo, se señaló que la medida entrará en vigor inmediatamente tras su aprobación.

Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.Posteriormente, en el 1999 se integró al recién creado equipo de noticias Cadena Radio Puerto Rico, donde compartió micrófonos con reconocidos profesionales como Héctor Marcano, Luis “Penchi” Ramírez y Nacha Rivera.En septiembre de 2025, el periodista Alex Delgado recibió un reconocimiento especial durante la Grand Gala Anual, de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico (SACCPR), como muestra de su apoyo en su lucha contra el cáncer.
1 / 12 | Alex Delgado: toda una vida dedicada a informar la verdad. Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. - Xavier Araújo
