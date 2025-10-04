Alístate para las próximas carreras de octubre
Ponte los tenis y participa de los eventos 5K y 10K que este mes tiene para ti y toda la familia
4 de octubre de 2025 - 11:10 PM
4 de octubre de 2025 - 11:10 PM
¡Esto es lo próximo para los caminantes y corredores durante este mes de octubre con algunos de los eventos que se estarán llevando a cabo! Aplícate protector solar, gorra, ropa ligera y amárrate los tenis para que llegues y rebases la meta que te has propuesto.
Fecha: viernes, 3 de octubre de 2025
Hora: 7:00 p.m.
Salida: Salinas
Fecha: sábado, 4 de octubre de 2025
Hora: 2:30 p.m.
Salida: Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela
La caminata cerrará con el espectáculo de Víctor Manuelle, principal aliado de la Fundación De Frente al Alzheimer desde sus inicios, junto a su orquesta. También se presentarán: Luis Figueroa, Willito Otero, Merari y Juan José Hernández, que se unieron para que los asistentes disfruten con música y en unión familiar.
Donativo: ATH Móvil en el renglón “donar” a la cuenta DeFrentealAlzheimer, o mediante PayPal en www.defrentepr.com.
Fecha: 5 de octubre de 2025
Hora: 4:00 p.m.
Salida: Estadio Guillermo Hernández, Aguada
Fecha: sábado, 11 de octubre de 2025
Hora: 4:30 p.m.
Salida: Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
Registro: Eventivate
La actividad será una familiar para recaudar fondos para el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe. Comenzará desde las 2:00 p.m. con artesanías, música y comida.
Fecha: domingo, 12 de octubre de 2025
Hora: 5:30 a.m.
Salida: Paseo La Princesa, Viejo San Juan
Fecha: sábado, 18 de octubre de 2025, en Juncos
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: 25 de octubre, en Cabo Rojo
Hora: 7:00 a.m.
Registro: Marazul
Con el lema “Aquí corres por algo que te mueve”, se invita a los corredores y caminantes. La misión es recaudar fondos para la construcción de una cancha en la Mar Azul Academy, un espacio donde el deporte se convierta en motor de conexión, inspiración y transformación de vidas.
Fecha: 18 de octubre de 2025
Hora: 6:00 p.m.
Salida: Marginal de Arecibo
Registro: Mi CarreraPR
Fecha: domingo, 19 de octubre de 2025
Hora: 5:30 p.m.
Salida: Zona industrial de Las Piedras, donde ubica la planta de Carmela Foods
Habrá premios por categoría masculino y femenino. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para otorgar becas de ayuda económica a estudiantes de duodécimo grado con excelencia académica del municipio de Las Piedras, y encaminarlos hacia sus estudios universitarios y su futuro profesional.
Fecha: domingo, 26 de octubre de 2025
Hora: 7:00a.m.
Salida: Plaza Colón, Viejo San Juan, frente a la Universidad Albizu
Registro: www.5kalbizu.com y MicarreraPR
Este evento que busca concienciar sobre la importancia del bienestar emocional y fortalecer los servicios de salud mental que ofrecen sus Clínicas Albizu.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: