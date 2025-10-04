Alístate para las próximas carreras de octubre

¡Esto es lo próximo para los caminantes y corredores durante este mes de octubre con algunos de los eventos que se estarán llevando a cabo! Aplícate protector solar, gorra, ropa ligera y amárrate los tenis para que llegues y rebases la meta que te has propuesto.

5k Glow Pink “Brilla Por La Vida”

Fecha: viernes, 3 de octubre de 2025

Hora: 7:00 p.m.

Salida: Salinas

Camina por tu héroe

Fecha: sábado, 4 de octubre de 2025

Hora: 2:30 p.m.

Salida: Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela

La caminata cerrará con el espectáculo de Víctor Manuelle, principal aliado de la Fundación De Frente al Alzheimer desde sus inicios, junto a su orquesta. También se presentarán: Luis Figueroa, Willito Otero, Merari y Juan José Hernández, que se unieron para que los asistentes disfruten con música y en unión familiar.

Donativo: ATH Móvil en el renglón “donar” a la cuenta DeFrentealAlzheimer, o mediante PayPal en www.defrentepr.com.

10k San Francisco de Asís 2025

Fecha: 5 de octubre de 2025

Hora: 4:00 p.m.

Salida: Estadio Guillermo Hernández, Aguada

INTER Bayamón 5K

Fecha: sábado, 11 de octubre de 2025

Hora: 4:30 p.m.

Salida: Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

La actividad será una familiar para recaudar fondos para el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe. Comenzará desde las 2:00 p.m. con artesanías, música y comida.

I Love Running 10K

Fecha: domingo, 12 de octubre de 2025

Hora: 5:30 a.m.

Salida: Paseo La Princesa, Viejo San Juan

5K Mar Azul

Fecha: sábado, 18 de octubre de 2025, en Juncos

Hora: 5:00 p.m.

Fecha: 25 de octubre, en Cabo Rojo

Hora: 7:00 a.m.

Con el lema “Aquí corres por algo que te mueve”, se invita a los corredores y caminantes. La misión es recaudar fondos para la construcción de una cancha en la Mar Azul Academy, un espacio donde el deporte se convierta en motor de conexión, inspiración y transformación de vidas.

Zombie Night Run 5k

Fecha: 18 de octubre de 2025

Hora: 6:00 p.m.

Salida: Marginal de Arecibo

5K Carmela

Fecha: domingo, 19 de octubre de 2025

Hora: 5:30 p.m.

Salida: Zona industrial de Las Piedras, donde ubica la planta de Carmela Foods

Habrá premios por categoría masculino y femenino. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para otorgar becas de ayuda económica a estudiantes de duodécimo grado con excelencia académica del municipio de Las Piedras, y encaminarlos hacia sus estudios universitarios y su futuro profesional.

5K por la Salud Mental

Fecha: domingo, 26 de octubre de 2025

Hora: 7:00a.m.

Salida: Plaza Colón, Viejo San Juan, frente a la Universidad Albizu