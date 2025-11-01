Opinión
1 de noviembre de 2025
79°nubes dispersas
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Cierra el año corriendo! Las mejores carreras del mes de noviembre

Si te has unido a la fiebre de caminar o correr, diversos eventos se llevan a cabo a lo largo y ancho de Puerto Rico

1 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Muchos de los eventos deportivos y de bienestar, sus recaudos van dirigidos a alguna causa benéfica. (© RAFAEL PICHARDO-STR)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Ya casi finaliza el año y si entre tus resoluciones al comenzar este estuvo activarte físicamente, y eres de los que te has unido a la fiebre de bienestar, que incluye caminar o correr 5 kilómetros y otras distancias, diversas carreras se llevan a cabo a lo largo y ancho de Puerto Rico. ¡Ponte los tenis y a correr!

RELACIONADAS

Muchos de estos eventos deportivos y de bienestar, sus recaudos van dirigidos a alguna causa benéfica. Así que si aún no te has dado la oportunidad de rebasar una meta, aprovecha los diversos eventos de carreras pedrestre que noviembre te ofrece. Si no logras inscripción para alguno de ellos, siempre puedes participar animando y apoyando a los atletas.

Superwoman 5K

Fecha: sábado, 1 de noviembre de 2025

Salida: Antigua Central Azucarera, Canóvanas

Hora: 5:00 p.m.

Inscripción: RegiTicket

Sunset 5K Run

Fecha: sábado, 1 de noviembre de 2025

Salida: Polideportivo, Rincón

Hora: 4:30 p.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5K “Trazando nuestro rumbo, más allá de los números”

Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025

Salida: Atrio del Capital Center Building en Hato Rey

Hora: 4:00 p.m.

Organizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, comenzará con clínicas de salud a partir de la 1:00 p.m. Además, habrá una carrera para niños a las 2:30 p.m. y música en vivo

Inscripción: Race Result

5K Pasos que Transforman

Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025

Salida: Balneario El Escambrón, San Juan

Hora: 6:30 a. m.

Inscripción: MiCarreraPR

Evento de la Cooperativa Zeno Gandía en su celebración de 70 aniversario. Habrá músic, premios y sorpresas.

5K El Viaducto 2025

Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025

Salida: Farmacia Romero, Comerío

Hora: 7:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

10K Modesto Carrión 2025

Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025

Salida: Juncos

Hora: 4:00 p.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5K San Rafael 2025

Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025

Salida: Calle San Rafael, casco del pueblo de Quebradillas

Hora: 4:30 p.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5K Utuadeños Unidos por Ti 2025

Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025

Salida: Parque Ramón Cabañas, Utuado

Hora: 4:30 p.m.

Inscripción: MiCarrera PR

Corre o camínalo en apoyo a los pacientes de cáncer de Utuado. Habrá actividades para toda la familia durante todo el día.

5K San Carlos Borromeo 2025

Fecha: domingo, 9 de noviembre de 2025

Salida: El Parterre, Aguadilla

Hora: 7:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5K Correlo o Camínalo con Fe y Esperanza

Fecha: domingo, 9 de noviembre de 2025

Salida: Cancha bajo techo Salvador Dijols, Ponce

Hora: 4:00 p.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5K Vamos por la IUPI

Fecha: domingo, 16 de noviembre de 2025

Salida: Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

Hora: 4:30 p.m.

Inscripción: MiCarreraPR

CNDPR 5K Fun Run 2025

Fecha: domingo, 16 de noviembre de 2025

Salida: Playa del Escambrón, San Juan

Hora: 6:00 a.m.

Inscripción: 787-782-1678 / 939-245-5511

Corre o camina esta primera edición del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico, a beneficio de la Asociación de Autismo.

2K y 5K Adopta un Atleta de la Fundación JJ Barea

Fecha: domingo, 16 de noviembrede 2025

Salida: Mall of San Juan, San Juan

Hora: 7:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5k Dulce Valentía por la Diabetes

Fecha: domingo, 16 de noviembrede 2025

Salida: Parque del Niño, Yabucoa

Hora: 7:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5K Por Ellos 2025

Fecha: domingo, 16 de noviembrede 2025

Salida: IDC Buena Vista, Bayamón

Hora: 3:30 p.m.

Inscripción: MiCarreraPR / BuenaVista.Church

5k Lajas Coop

Fecha: domingo, 16 de noviembrede 2025

Salida: Lajas

Hora: 5:30 p.m.

Inscripción: MiCarreraPR

Evento a beneficio de la Asociación de Personas con Impedimentos, Inc. en San Germán.

Encaminada: 5K por la diabetes

Fecha: sábado, 22 de noviembre

Salida: Complejo El Escambrón, San Juan

Hora: 6:00 a.m.

Bajo el lema “Pasos que salvan vidas”, los participantes pueden inscribirse de forma individual o formar equipos creativos. Los asistentes disfrutarán de clínicas de cernimiento, hidratación , meriendas saludables y actividades interactivas para toda la familia.

Inscripción: MiCarrerapr

5k Hogar Nueva Mujer

Fecha: sábado, 22 de noviembre de 2025

Salida: Estadio Pedro Montañez, Cayey

Hora: 7:00 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5K De La Salud: Córrelo o Caminalo del Hospital Castañer

Fecha: sábdado, 22 de noviembre de 2025

Salida: 4:00 p.m.

Hora: Plaza Pública de Poblado Castañer, Lares

Inscripción: MiCarreraPR

Manatí Half Marathon & 5k Fun Run 2025

Fecha: domingo, 23 de noviembre de 2025

Salida: Manatí

Hora: 6:30 a. m.

Registro: Todo vendido

5K Feria de Artesanías y Piezas de Molde 2025

Fecha: sábado, 29 de noviembre de 2025

Salida: Paseo Los Mita, San Juan

Hora: 5:00 p.m.

Inscripción: MiCarreraPR

5K y Media Maratón Che Márquez -31ra Edición

Fecha: domingo, 30 de noviembre de 2025

Salida: Centro comunal de Sabana Seca, Toa Baja

Hora: 5:30 a.m.

Inscripción: MiCarreraPR / chemarquez21k

Este evento oficial forma parte de los retos del PR Half Marathon Award y de la Medalla Llanera de Toa Baja.

5K Sion - Iglesia del Centro

Fecha: domingo, 30 de noviembre de 2025

Salida: Comunidad Torito Plata, Cayey

Hora: 6:00 a. m.

Inscripción: MiCarreraPR

Tags
Carrera pedestreEjercicios
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
