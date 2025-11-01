¡Cierra el año corriendo! Las mejores carreras del mes de noviembre
Si te has unido a la fiebre de caminar o correr, diversos eventos se llevan a cabo a lo largo y ancho de Puerto Rico
1 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Ya casi finaliza el año y si entre tus resoluciones al comenzar este estuvo activarte físicamente, y eres de los que te has unido a la fiebre de bienestar, que incluye caminar o correr 5 kilómetros y otras distancias, diversas carreras se llevan a cabo a lo largo y ancho de Puerto Rico. ¡Ponte los tenis y a correr!
Muchos de estos eventos deportivos y de bienestar, sus recaudos van dirigidos a alguna causa benéfica. Así que si aún no te has dado la oportunidad de rebasar una meta, aprovecha los diversos eventos de carreras pedrestre que noviembre te ofrece. Si no logras inscripción para alguno de ellos, siempre puedes participar animando y apoyando a los atletas.
Fecha: sábado, 1 de noviembre de 2025
Salida: Antigua Central Azucarera, Canóvanas
Hora: 5:00 p.m.
Inscripción: RegiTicket
Fecha: sábado, 1 de noviembre de 2025
Salida: Polideportivo, Rincón
Hora: 4:30 p.m.
Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025
Salida: Atrio del Capital Center Building en Hato Rey
Hora: 4:00 p.m.
Organizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, comenzará con clínicas de salud a partir de la 1:00 p.m. Además, habrá una carrera para niños a las 2:30 p.m. y música en vivo
Inscripción: Race Result
Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025
Salida: Balneario El Escambrón, San Juan
Hora: 6:30 a. m.
Evento de la Cooperativa Zeno Gandía en su celebración de 70 aniversario. Habrá músic, premios y sorpresas.
Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025
Salida: Farmacia Romero, Comerío
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025
Salida: Juncos
Hora: 4:00 p.m.
Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025
Salida: Calle San Rafael, casco del pueblo de Quebradillas
Hora: 4:30 p.m.
Fecha: domingo, 2 de noviembre de 2025
Salida: Parque Ramón Cabañas, Utuado
Hora: 4:30 p.m.
Inscripción: MiCarrera PR
Corre o camínalo en apoyo a los pacientes de cáncer de Utuado. Habrá actividades para toda la familia durante todo el día.
Fecha: domingo, 9 de noviembre de 2025
Salida: El Parterre, Aguadilla
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: domingo, 9 de noviembre de 2025
Salida: Cancha bajo techo Salvador Dijols, Ponce
Hora: 4:00 p.m.
Inscripción: MiCarreraPR
Fecha: domingo, 16 de noviembre de 2025
Salida: Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Hora: 4:30 p.m.
Fecha: domingo, 16 de noviembre de 2025
Salida: Playa del Escambrón, San Juan
Hora: 6:00 a.m.
Inscripción: 787-782-1678 / 939-245-5511
Corre o camina esta primera edición del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico, a beneficio de la Asociación de Autismo.
Fecha: domingo, 16 de noviembrede 2025
Salida: Mall of San Juan, San Juan
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: domingo, 16 de noviembrede 2025
Salida: Parque del Niño, Yabucoa
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: domingo, 16 de noviembrede 2025
Salida: IDC Buena Vista, Bayamón
Hora: 3:30 p.m.
Inscripción: MiCarreraPR / BuenaVista.Church
Fecha: domingo, 16 de noviembrede 2025
Salida: Lajas
Hora: 5:30 p.m.
Evento a beneficio de la Asociación de Personas con Impedimentos, Inc. en San Germán.
Fecha: sábado, 22 de noviembre
Salida: Complejo El Escambrón, San Juan
Hora: 6:00 a.m.
Bajo el lema “Pasos que salvan vidas”, los participantes pueden inscribirse de forma individual o formar equipos creativos. Los asistentes disfrutarán de clínicas de cernimiento, hidratación , meriendas saludables y actividades interactivas para toda la familia.
Inscripción: MiCarrerapr
Fecha: sábado, 22 de noviembre de 2025
Salida: Estadio Pedro Montañez, Cayey
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: sábdado, 22 de noviembre de 2025
Salida: 4:00 p.m.
Hora: Plaza Pública de Poblado Castañer, Lares
Fecha: domingo, 23 de noviembre de 2025
Salida: Manatí
Hora: 6:30 a. m.
Registro: Todo vendido
Fecha: sábado, 29 de noviembre de 2025
Salida: Paseo Los Mita, San Juan
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: domingo, 30 de noviembre de 2025
Salida: Centro comunal de Sabana Seca, Toa Baja
Hora: 5:30 a.m.
Inscripción: MiCarreraPR / chemarquez21k
Este evento oficial forma parte de los retos del PR Half Marathon Award y de la Medalla Llanera de Toa Baja.
Fecha: domingo, 30 de noviembre de 2025
Salida: Comunidad Torito Plata, Cayey
Hora: 6:00 a. m.
