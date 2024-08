El método secreto para tener un abdomen plano en solo un mes

Plank Challenge: cómo es y qué beneficios tiene

¿Cómo hacer una plancha?

Beneficios de hacer la plancha

Precisamente, un pequeño estudio de 2013 publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research que contó con 20 participantes encontró que los ejercicios centrados en el abdomen que involucraban el músculo distal del tronco, como las planchas, eran más efectivos para activar y fortalecer los músculos abdominales que aquellos que no exigían dicho músculo.