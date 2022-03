Los riesgos que conlleva la obesidad y el sobrepeso se discuten a diario en la isla. Y no falta razón. Sobre todo, si se toma en cuenta que afecta a más del 65% de la población entre los 18 y 64 años, según datos del Departamento de Salud (DS). Lo que, sin duda, es un serio problema de salud pública que requiere más educación y concienciación para fomentar una alimentación más sana y cambiar los hábitos que promueven el aumento de peso.

Y aunque las razones por las que las personas aumentan de peso son múltiples, hay algunas que están estrechamente relacionadas a una mala alimentación. Por ejemplo, desde un alto consumo de bebidas azucaradas y comidas ultraprocesadas -que contienen grandes cantidades de sal, azúcar, harina refinada, grasas dañinas y potenciadores del sabor-, hasta la falta de actividad física y ejercicios.

La licenciada en nutrición y dietética, Vilma G. Calderón Jiménez, describe diversos patrones de alimentación que contribuyen a que la persona obesa o con sobrepeso no pueda lograr un peso saludable. Un ejemplo es la que come porciones pequeñas de comida, pero lo que ingiere es alto en calorías.

“El problema en este patrón de alimentación, no es la cantidad, sino la selección. Un ejemplo es almorzar dos presas de pollo fritas con papas fritas que, aunque las cantidades no son tan grandes, la ingesta calórica de ese almuerzo puede ser de sobre 900 calorías, casi lo que debería comer en dos almuerzos”, explica la también educadora en diabetes y entrenadora personal certificada.

También está la persona que no toma en cuenta la cantidad de calorías que consume en una comida y que, por ejemplo, desayuna un revoltillo de jamón y queso, unas tostadas en pan criollo con mantequilla, un jugo de china y un café. Un desayuno que la lleva a consumir unas 1,500 calorías que, según Calderón, es la cantidad que debe consumir durante todo el día. O, por el contrario, puede hacer una buena selección de comidas y consume porciones pequeñas, pero tiene un metabolismo muy lento o una vida sedentaria.

“Esta situación la vemos frecuentemente en mujeres (que generalmente tienen un metabolismo más lento que los varones), pero por problemas de tiroides o genética queman pocas calorías y, además, tienen una vida sedentaria”, advierte la nutricionista, al resaltar que en estos casos hay que mantener la comida nutritiva y bajar aún más las porciones, aumentando simultáneamente el ejercicio para provocar un desbalance energético que provoque la pérdida de peso.

La licenciada en nutrición y dietética, Vilma G. Calderón Jiménez es pionera en unir el campo de la nutrición con el “neurocoaching” para ayudar a las personas a perder peso. (Suministrada)

“De tal modo, que cuando el cuerpo necesite la comida para sacar la energía y haya un déficit de calorías, comience a utilizar el tejido adiposo (la grasa del cuerpo) para esa producción energética y así se provoque la pérdida de peso”, explica.

Otro ejemplo que ofrece Calderón es el de la persona que hace una selección de comida nutritiva, pero se pasa en las porciones y calorías. Por ejemplo, almuerza pollo asado con viandas y aunque es comida “saludable”, si ingiere medio pollo con cuatro pedazos de viandas, no es posible perder peso por el exceso de calorías, aunque proviene de comida nutritiva.

Precisamente, como parte de las actividades educativas que se llevan a cabo en marzo, mes de la nutrición, Calderón ofrecerá la conferencia “Cómo programar la mente y el cuerpo para lograr un peso saludable” que, según dice, está basada en su libro “Las prácticas infalibles para perder peso”, donde une la nutrición, el ejercicio y la programación mental.

“En la conferencia vamos a profundizar y a brindar las técnicas para dominar la mente, mantener el enfoque y superar los obstáculos que pueden surgir en un programa de perder peso. Nuestra mente es muy poderosa y tiene algo muy particular que muchas personas desconocen y es que no puede distinguir lo que es real de lo que es imaginario. Tan pronto tú tienes un pensamiento, la mente lo da por cierto. Por eso es por lo que tenemos la capacidad de sufrir por aquello que no ha pasado con solo imaginarlo, pero también podemos ilusionarnos con las cosas buenas, aunque tampoco hayan ocurrido”, explica la también neurocoach, quien es pionera en unir el campo de la nutrición con el del “neurocoaching” para ayudar a las personas a perder peso “con un enfoque nuevo y de mayor efectividad, bajo una visión holística e integral del ser humano”.

“Nuestro cerebro funciona con alrededor de un 95% de una parte inconsciente y un 5% consciente. Por eso es por lo que la mayoría de nuestros pensamientos y acciones responden a creencias inconscientes. Sin embargo, con la parte consciente podemos reprogramar el cerebro inconsciente con diferentes técnicas que se presentarán en la conferencia”, explica la nutricionista, quien está convencida de que, si aprendemos esas técnicas de “neurocoaching”, nuestra mente se convertirá en aliada a la hora de entrar en un programa de perder peso.

“Esta conferencia es una oportunidad única que las personas van a tener para aprender las técnicas y prácticas infalibles para perder peso basadas en la correcta alimentación, el ejercicio y la programación mental”, agrega.

“Las dietas funcionan”

Así lo estipula Calderón, quien destaca que todas las dietas para perder peso funcionan, pero no necesariamente para mantener la salud “y ese es el punto importante”.

“A mi oficina llegan personas que han estado con dietas de 500 calorías al día y han perdido peso, pero también se les ha caído el cabello y han perdido masa muscular. Hay otras que llegan con dietas altas en proteínas y aunque han bajado libras, han desarrollado estreñimiento crónico, les ha subido el colesterol y han comenzado a tener problemas renales”, describe la nutricionista, tras también mencionar las que han estado con una dieta sin ningún carbohidrato y han tenido episodios de hipoglucemia, dolor de cabeza y falta de energía.

“Cuando vuelven a consumir fuentes de hidratos de carbono (como arroz, pastas, viandas y pan) tienen un efecto de rebote y vuelven a subir de peso porque nunca aprendieron las cantidades correctas a consumir. Es por eso por lo que yo siempre recomiendo una dieta nutritiva en la que mientras la persona pierda peso, mejore su salud”, recomienda.

De hecho, la nutricionista señala que en su oficina ha visto cómo, con una alimentación saludable y las porciones correctas, las personas pierden peso, les mejora la piel, el cabello y aumentan su nivel de energía. Además, reducen los problemas de colesterol, les mejora la glucosa en sangre, la presión arterial, la autoestima y muchas veces hasta la vida sexual.

Y es que, según la educadora, la combinación de alimentos nutritivos y ejercicios lleva a la mayoría de las personas a unos beneficios que hasta la personalidad les cambia, ya que se vuelven más optimistas, con mejor carácter y hasta más creativas. “Esto ocurre ya que la alimentación afecta no solo el cuerpo, sino también la mente”.

Qué es el “neurocoaching”

Según explica la nutricionista Vilma Calderón, es la unión del “coaching” y la Programación Neurolingüística (PNL) que tiene sus orígenes en la década de los años 70 en Estados Unidos. Sus fundadores son Richard Bandler (matemático y psicólogo) y el lingüista John Grinder.

“El coaching es el proceso de ayudar a la persona a descubrir en dónde se encuentra, cuál es la realidad que desea vivir y ayudarlo a descubrir sus recursos internos y estrategias para lograrlo. El neurocoaching une el coaching con la PNL para ayudar a las personas a conectar con sus realidades más profundas e identificar y superar aquello que los limita y les impide moverse de donde se encuentran hacia donde desean llegar”, explica Calderón, quien cree que es una metodología útil en múltiples áreas de la vida que también se puede aplicar en la nutrición y en el proceso de perder peso.

“De hecho, muchas personas quieren bajar libras e incluso, saben lo que tienen que hacer, sin embargo, cada vez que comienzan, al poco tiempo lo abandonan todo. Es en estas personas que el neurocoaching puede hacer una gran diferencia ya que, a través de preguntas guiadas y técnicas, se les ayuda a descubrir cuáles son los patrones de pensamientos, hábitos, creencias y emociones que están a niveles inconscientes y que los lleva a boicotear el proceso”, explica la neurocoach.

De igual forma, dice que muchas personas comen de más, no porque tengan un estómago más grande de lo normal, sino porque canalizan la ansiedad y estados anímicos a través de la ingesta de alimentos. Una situación en que la comida se convierte en un consuelo o una alternativa para aliviar el estrés. No obstante, Calderón destaca que hay formas de romper con ese hábito, así como distintas técnicas para superar esos momentos de ansiedad que muchas veces son los responsables de que la persona no obtenga el éxito en la pérdida de peso. “El neurocoaching es una herramienta poderosa para cambiar la mentalidad de las personas y lograr lo que hasta ahora han sentido que es imposible”.

Más detalles

La conferencia “Cómo programar la mente y el cuerpo para lograr un peso saludable” se ofrecerá en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en Santurce.

Fecha: sábado, 26 de marzo

Registro: 1:30 p.m.

Las personas que se matriculen antes del 19 de marzo, se les regalará el libro “Las prácticas infalibles para perder peso”.

Para más detalles puedes llamar al 787-282-7244 o visitar la página www.vilmacalderon.com, también en las redes sociales como “Salud y nutrición con Vilma Calderón”.