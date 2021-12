A los 9 años Joey pesaba 42 libras y a su madre, Mieko Hester-Pérez, le dijeron que le quedaban seis meses de vida. El niño, que había sido diagnosticado con autismo al año y medio de nacer, tenía malnutrición debido a la severidad del trastorno, gritaba constantemente, a menudo se autolesionaba y llegó a tomar hasta 13 medicamentos.

Ese fue el momento en que la madre, quien vive en California, pero tiene familia en la isla, comenzó a investigar sobre opciones de tratamiento para ayudar a su hijo a ganar peso y mejorar su calidad de vida. Así descubrió el cannabis medicinal y se convirtió en una de las primeras madres en defender y dar a conocer sus beneficios para tratar los síntomas severos de autismo.

Precisamente, Hester Pérez será una de las conferenciantes, junto con el doctor Jaime Claudio, en el evento MedCann.Biz de cannabis medicinal que se realizará en Plaza las Américas, desde el próximo jueves 16, al domingo 19 de diciembre. Hester Pérez estará en el evento los días 18 y 19 a las 10:00 a.m.

PUBLICIDAD

“En principio, el cannabis no era mi primera opción, vengo de una familia cristiana muy conservadora. No conocía la industria y no soy una consumidora, pero necesitaba mejorar la calidad de vida de mi hijo y con el cannabis lo conseguí”, establece de entrada la ahora experta en terapias de cannabis medicinal para la familia en el área de pediatría, conferenciante internacional y cofundadora de The Unconventional Foundation for Autism.

En el caso de su hijo, cuenta, el cannabis que consumía era comestible, específicamente, brownies de chocolate. “Pero solo le daba el cannabis cada 15 días, era todo lo que necesitaba su sistema endocannabinoide, aunque hay algunos niños que pueden necesitar cannabis todos los días o cada cuatro horas”, explica y describe cómo su hijo comenzó a comer mejor, a hacer contacto visual y a reconocer las personas de su entorno.

De hecho, dice que el mejoramiento en la calidad de vida de su hijo fue casi instantáneo. “Con el uso de cannabis pudimos reemplazar lo que se había perdido en su sistema endocannabinoide. Mi padre estaba en contra del uso de cannabis, pero el día que mi hijo lo reconoció, él fue uno de mis más grandes apoyos. El mejoramiento en la escuela también fue notable. De no participar en nada a recibir una carta de reconocimiento por su progreso educativo del presidente Barack Obama. Nadie se hubiera imaginado que el cannabis iba a ser tan efectivo”.

Pero a finales de 2011, Joey fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne y en abril de 2018 falleció a la edad de 19 años. Pero ese triste evento no detuvo el interés de Hester-Pérez en dar a conocer los beneficios que pueden obtener los niños diagnosticados con un trastorno del espectro autista (TEA).

PUBLICIDAD

“El cannabis ha probado ser una de las opciones de tratamiento más efectivas. He visto que muchas más familias han abierto la puerta para esta opción, no solo para autismo, sino para familias que tienen personas con condiciones terminales o casos extremos de enfermedad mental”, agrega.

Seguridad del cannabis medicinal en niños

Desde que el cannabis medicinal comenzó a legalizarse en algunos estados de Estados Unidos, la American Academy of Pediatrics alertó sobre su uso en niños y adolescentes debido al riesgo de adicción y enfermedades mentales. Sobre todo, cuando se usa el tetrahidrocannabinol o THC, el compuesto activo de las plantas de marihuana que proporciona los efectos psicoactivos.

Sin embargo, el doctor Jaime Claudio, médico de familia y profesor Medicina Cannábica, señala que esas declaraciones no están al día con la información que se tiene hoy. Menciona, por ejemplo, los estudios observacionales que se han hecho en Israel en el que usaron una medida de 20 miligramos de CBD (cannabidiol que no es psicoactivo) y 1 miligramo de THC y, según dijo, ha sido efectivo en niños con autismo.

“El cannabis tiene que dosificarse de forma precisa y graduada en pacientes con autismo. Mieko y yo estamos muy comprometidos en traer educación de vanguardia y recomendaciones con las especificaciones que se requieren para dar cannabis medicinal a los niños”, enfatiza el doctor Claudio, mientras menciona el endocannabinoide anandamida que, con el uso de cannabis, promueve el aumento de la oxitocina “la hormona del abrazo”, que es una de las que aparece alterada en el autismo.

“El trastorno del espectro autista es una afección crónica que requiere de un enfoque de tratamiento integral. Las personas con TEA tienen diversos grados de deterioro en la función social y conductual, y el manejo debe individualizarse de acuerdo con la edad del niño y sus necesidades específicas”, explica el médico y enfatiza que ya hay por lo menos 12 investigaciones publicadas respecto al uso de cannabis en niños con autismo, con mucha información observacional.

PUBLICIDAD

“Por supuesto, con el cannabis nos falta hacer estudios a más grande escala. Pero en Israel, que es el gigante de la investigación en cannabis medicinal, se han hecho estudios en instituciones reconocidas. Yo entiendo que la posición de la American Academy of Pediatrics es una política de cautela, pero la realidad es que mientras más entiendes la naturaleza del autismo y de cómo trabaja el sistema endocannabinoide, se puede ver que hay una gran oportunidad (con el uso de cannabis medicinal)”, reitera el doctor Claudio, tras enfatizar que el autismo no es una enfermedad.

“Es un trastorno que afecta la manera en la que los niños perciben la información, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación”, explica. A lo que se suman patrones de conducta restringidos y repetitivos, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, insomnio, déficit de atención e irritabilidad, entre muchos otros síntomas y características, como epilepsia y hasta problemas gastrointestinales.

“Son temas que vamos a estar discutiendo en la feria de cannabis para orientar y certificar a menores y adolescentes que cualifiquen para tratamiento con esta modalidad”, indica el médico, al resaltar que hay suficiente data observacional relacionada con los beneficios de usar cannabis en niños con autismo.

Hasta ahora, según el doctor Claudio, de los medicamentos que se usan para tratar el autismo, ninguno de ellos va a la causa o al centro de los problemas que más afectan a esta población. Por ejemplo, dice que se da melatonina para tratar el insomnio y ritalin para el déficit de atención. Además de los que se usan para la irritabilidad, que son antipsicóticos y tienen un perfil de seguridad bastante limitado, además de muchos efectos secundarios.

PUBLICIDAD

En contraste, pone de ejemplo del uso de cannabidiol o CBD y su efecto en niños con conductas agresivas que se autolesionan que tiene un efecto “normalizador de la conducta”. “Es muy interesante ya que no hay signos de sedación, el estado de alerta es correcto y se mantiene sin problemas, pero se estabiliza la conducta en muchos casos”, explica Claudio, aunque señala que se debe valorar el grado de afectación de cada paciente.

“Lo que queremos es asegurarnos de que los padres se eduquen en el uso del cannabis con la dosis precisa y que se combine con otras terapias que podrían estar disponibles, como las intervenciones conductuales, entre muchas otras”, precisa Claudio.

De forma parecida se expresa Hester-Pérez, quien tiene un sitio web de información sobre autismo para todos los que quieran contactarla para orientación. “Mi colaboración con el doctor Claudio se basa en el deseo de crear un programa educativo y clínico que llene las brechas de información y tratamiento entre la terapia convencional y el cannabis medicinal para Puerto Rico, Estados Unidos y otros países”, explica la educadora, quien destaca que su hijo le dejó un regalo “y tengo que retribuir lo que él me dio”.

“Mi familia es de Puerto Rico y estar en este evento de Med Cannabis es una oportunidad de ayudar, es algo que siento que debo hacer. También es una forma de que el doctor Claudio y yo podamos apoyar a más familias con niños del espectro autista. Es algo muy personal para mí”, afirma Hester-Pérez, quien hoy día es una figura muy influyente en la comunidad del cannabis medicinal en todo el mundo.

PUBLICIDAD

“Todos estamos comprometidos para que la evaluación y recomendación a pacientes menores sea personalizada en términos de formulación y dosificación”, añade el doctor Claudio. También enfatiza en que las condiciones que podrían cualificar para usar cannabis son niños en el espectro de desórdenes de autismo, epilepsia y los que requieren cuidados paliativos por condición de cáncer o dolor crónico.

Más detalles

- La feria MedCann.Biz se llevará a cabo del 16 al 19 de diciembre en Plaza las Américas, en el antiguo local de la tienda GAP.

- Se harán entrevistas y se certificarán pacientes menores de edad que cualifiquen.

- Se requiere la autorización de dos médicos, uno será el doctor Jaime Claudio como consultor especialista que estará trabajando con la facultad médica de Relax Medical, en conjunto con la reconocida educadora en cannabis medicinal, Mieko Hester-Pérez.

- Para más información, visita www.prmedcannbiz.com o llama al (939) 338-3303.