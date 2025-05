“Me preocupaba no saber cómo me afectarían los efectos secundarios en términos del cansancio, el comer y si tendría la energía para atenderlo. Pero, todo lo he manejado, pensé que me iba a sentir peor”, dijo la joven madre, que tomó 16 quimioterapias en total, en lo que fueron dos fases de tratamiento.

“Hoy tiene 3 años, es mi motor, mi razón y mi fuerza. Mi familia y Dios no me han soltado la mano, me sostienen, pero es mi hijo quien me impulsa a seguir luchando. Ser madre me convirtió en una guerrera”, manifestó a la vez que aprovechó la oportunidad para exhortarle a todas las mujeres, que se revisen y se hagan las pruebas de detección, que no ignoren su salud porque “el tiempo marca la diferencia entre la vida y la pérdida. Una prueba a tiempo puede cambiar tu destino”.