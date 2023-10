Cada año, cuando se acerca la celebración de Halloween, o “del más allá”, como algunos le llaman a la víspera del día de “Todos los santos”, cientos de adultos y niños disfrutan de las festividades típicas de esa fecha. Desde las “atemorizantes” decoraciones y disfraces, hasta el “trick or treat” por golosinas y las animadas fiestas donde abundan fantasmas, arañas, calaveras y “muertos vivientes”. Sin embargo, las festividades no son divertidas para algunas personas con ciertas fobias o miedo irracional a situaciones, objetos, insectos y animales, que la mayoría no las ve como peligrosas.