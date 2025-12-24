Resumen 2025: remedios naturales y diagnósticos sorpresivos entre lo más visto de Estilos de Vida

El bienestar y la salud integral volvieron a ocupar un lugar importante entre los temas informativos de 2025, con historias sobre remedios naturales, enfermedades inesperadas y plantas beneficiosas captando la atención del público.

A continuación presentamos las 10 noticias más leídas de 2025 en la sección de Estilos de Vida

Xavier Saviene, de 20 años, creía que tenía una simple lesión en la espalda tras una caída en el gimnasio. No obstante, las pruebas médicas revelaron que en realidad tenía un agresivo tipo de cáncer.

Tras su accidente haciendo ejercicio, el joven australiano acudió a fisioterapeutas y quiroprácticos que le dijeron que su dolor no era más que tensión muscular. Sin embargo, la molestia se agravó hasta el punto de que no podía caminar bien.

Finalmente, decidió consultar con un médico de medicina deportiva que le ordenó una tomografía computarizada. Este procedimiento de diagnóstico reveló que tenía una masa en la espalda.

Si buscas una forma natural y efectiva de aliviar la mucosidad en tu garganta, el té de eucalipto es una excelente opción que puede ofrecer múltiples beneficios para tu salud respiratoria.

Según el portal de salud “Tua Saúde”, esta infusión, elaborada con las hojas de eucalipto, es conocida por sus propiedades terapéuticas y desinfectantes, ideales para combatir la flema, aliviar la tos y mejorar la respiración.

La historia de Chris Cotton tomó relevancia en el mundo entero, como una forma de generar conciencia sobre la idea de automedicarse ante síntomas de salud que son considerados “leves”.

Un día comenzó a sentir dolores al orinar y, con el paso del tiempo, su necesidad de ir al baño tras breves períodos de tiempo le hicieron sospechar que atravesaba una infección urinaria.

Durante más de un año insistió con consultas médicas, hasta que en enero de 2024 fue derivado al Hospital Leighton de Crewe para realizar estudios más profundos. Una tomografía computarizada y una biopsia revelaron la gravedad del cuadro: Chris tenía un cáncer de vejiga músculo-invasivo.

La sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra, es valorada por lo fácil que es cuidarla y su notable resistencia a diversas condiciones climáticas. Más allá de sus atributos estéticos, esta especie es objeto de diversas creencias populares que le atribuyen el poder de limpiar la energía del hogar y alejar las malas vibras. En este sentido, en el último tiempo ganó relevancia un particular truco casero: aplicarle sal gruesa en la tierra.

Este método no tiene como finalidad actuar como fertilizante para la planta, ya que la sal no aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de la Sansevieria. Su función, de acuerdo con las creencias populares, es como un recurso natural destinado a limpiar el ambiente y proteger el hogar.

La premisa detrás de esta práctica es que al colocar un puñado de sal gruesa sobre la superficie de la tierra de la lengua de suegra, se crea una barrera simbólica. Esta barrera, según los defensores de esta tradición, es eficaz para contrarrestar la envidia y las malas intenciones que puedan dirigirse hacia el hogar.

El consumo de chicharrón de cerdo ha sido parte de la tradición culinaria de diversos países, especialmente en América Latina. Aunque es reconocido por su sabor característico y textura crujiente, su valor nutricional y los efectos que puede tener en la salud continúan siendo motivo de análisis y debate.

El cerdo es un animal doméstico cuya carne figura entre las más consumidas a nivel mundial. De ella se obtienen diversos subproductos, como el jamón, el chorizo, el tocino y el paté. El chicharrón forma parte de esta lista y es uno de los productos más populares gracias a su versatilidad en la cocina.

Este alimento puede servirse como acompañante o como ingrediente principal en preparaciones como tacos, guisos o ensaladas. Además, suele consumirse también como aperitivo.

Previo a su fallecimiento, el periodista Alex Delgado fue diagnosticado con un sarcoma de tejido blando en estadio 4, que le fue detectado tras hallársele una masa en el intestino, y que luego se metastizó al hígado.

De acuerdo con Mayo Clinic y la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el sarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco común que comienza como una multiplicación de células en el tejido blando del cuerpo. Los tejidos blandos conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo, tales como: nervios, mezcla de hueso y cartílago, tejido fibroso, músculos, tendones, grasa vasos sanguíneos y vasos línfáticos.

Aunque puede originarse en cualquier parte del cuerpo, es más común en los brazos, las piernas y el vientre.

“Más de dos mil millones de personas en el mundo tienen deficiencia de vitaminas y minerales claves”, asegura en un comunicado la Organización Mundial de la Salud (OMS). “No podemos vivir sin ellas, esto lo sabemos porque en investigaciones pioneras que se hicieron en roedores notaban que por más que se los alimentara con glucosa y proteína libre, igual morían o tenían problemas de salud. Así descubrieron que tenemos estos seis componentes que son la vitamina A, D, el complejo B, C, E y K que son indispensables para mantenernos ‘a flote’”, informa la licenciada en Nutrición, Valentina Martínez.

Los expertos en nutrición y salud coinciden en que la cantidad de vitaminas que se deben consumir dependen de la edad, sexo, estado de salud y actividad física de cada persona. “Hay recomendaciones generales que se llaman Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) que nos dan una orientación de cuánto necesitamos cada día. Sin embargo, las cantidades pueden variar según cada persona por lo que es necesario consultar con un profesional para estar seguro”, destaca Matías Marchetti, nutricionista y autor de libros sobre vida sana.

En este sentido, la vitamina C y las vitaminas del complejo B se destacan por sobre otras por: fortalecer el sistema inmunológico, previniendo una serie de trastornos que pueden afectar la calidad de vida y por convertir los alimentos en energía, evitando síntomas indeseados como fatiga, irritabilidad e incluso depresión, entre otros.

El calzado deportivo Hoka causó revuelo el pasado marzo luego de que las tiendas Costco Wholesale los trajera como parte de su inventario a $109.99, lo que generó largas filas para acceder a las tiendas y adquirirlas.

Se trata particularmente del modelo Bondi 8, que está ofreciendo esta tienda de venta al por mayor, y cuyo costo original ronda los $165, pero que al ser un modelo “viejo”, su precio actual es de $115.99, según se aprecia en el catálogo que ofrece el portal de la marca Hoka.

En el mercado boricua, esta zapatilla deportiva lleva más de una década, y siempre se caracterizó por su sensación ultraacojinada y liviana, aunque no necesariamente por un diseño estético atractivo.

La salvia es una hierba aromática conocida por sus propiedades medicinales, que incluyen efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y antioxidantes.

Tradicionalmente, fue usada para mejorar la salud cerebral, sin embargo, se descubrió que también puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, lo que la convierte en una herramienta valiosa para personas con diabetes.

Por otro parte, según Túa Saude, “sus hojas se utilizan para preparar té”, mientras “el tallo, muy apreciado en la cocina, es ideal para aderezar carnes o salsas, gracias a su fragante aroma”.

Las cucarachas son una plaga que a menudo representa un dolor de cabeza, ya que suelen aparecer en la cocina o detrás de la nevera.

Aunque en el pasado solían salir solo en verano, el cambio climático ha permitido que también se adapten al invierno.

Por lo general, se esconden en lugares oscuros, como zonas cálidas donde puedan estar a gusto y reproducirse. Así lo explica Juanjo Molinero, responsable técnico de la empresa de control de plagas Conplag. Los métodos convencionales, como los insecticidas y las trampas, son comunes, pero existe una solución más natural y sorprendente que ha captado la atención de muchos: una fruta con el poder de mantener a raya a estos molestos insectos.