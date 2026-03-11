Bodegas LAN celebra 50 años y presenta su nueva imagen en Puerto Rico

Tras más de medio siglo de historia en el mundo del vino, Bodegas LAN actualiza su imagen y discurso de marca bajo el concepto “Date un un sí” en su búsqueda por conectar mejor con el consumidor actual, sin romper con la tradición que ha definido a la bodega española desde sus comienzos.

Este nuevo capítulo fue presentado en Puerto Rico la semana pasada con un evento especial en La Bodega de Méndez, en Guaynabo, como parte de una estrategia internacional que reconoce a la isla como un mercado clave en el Caribe.

“Después de 50 años, entendíamos que estos nuevos tiempos requerían una nueva marca, que propusiera algo incluso más optimista”, explicó Alberto Saldón, director de Marketing de LAN. “El vino está profundamente ligado a la cultura y a la gastronomía, y queríamos reflejar ese lado más cercano y positivo en la forma en que hablamos al consumidor”, comentó en entrevista con El Nuevo Día.

La presentación en la isla se celebró en un evento especial en La Bodega de Méndez, en Guaynabo (Suministrada)

Aunque el cambio visual se hace tangible en las etiquetas y el empaque de las botellas en su porfolio, LAN, instalado como uno de los referentes de la Denominación de Origen Calificada Rioja, ha buscado que la renovación de identidad vaya más allá de lo estético. Según Saldón, el proceso tomó un largo tiempo y se inició con un estudio etnográfico con antropólogos y psicólogos para comprender qué emociones despiertan los vinos en distintos mercados. “Muchas veces quienes trabajamos en el vino hablamos de aspectos técnicos que no necesariamente conectan con la gente. La experiencia real suele estar vinculada a momentos simples: una comida entre amigos, una barbacoa, o una tarde frente al mar”, reflexionó.

De esa investigación surgieron dos perfiles clave de consumidores. Por un lado, los entusiastas del vino, personas curiosas, amantes de la gastronomía y la cultura culinaria, aunque no necesariamente expertas. Por otro, un público más joven que se acerca al vino de manera informal, guiado por la curiosidad, el diseño y la “afinidad emocional” con la marca. “Descubrimos que para muchos una etiqueta o los colores pueden ser el primer punto de contacto, incluso antes del producto”, añadió Saldón.

Para Trinidad Villegas, directora de Exportación y Ventas, la renovación responde a un contexto global cambiante. “Este no es un proceso improvisado. Nos tomó cerca de dos años y surge de la necesidad de colocar al consumidor en el centro, en un mundo que ha cambiado profundamente”, señaló.

Bodegas LAN se ha consolidado como uno de los referentes de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Suministrada)

Además, Puerto Rico tiene un lugar especial dentro de esta estrategia. La relación de LAN con la isla supera las tres décadas y, según Villegas, el perfil del consumidor local encaja naturalmente con esta visión. “El puertorriqueño disfruta reunirse, compartir y convertir cualquier momento en una experiencia social. Ese disfrute está muy alineado con lo que representa hoy la marca LAN”, afirmó Villegas.

La nueva narrativa de LAN se articula en torno a tres ejes emocionales planteados como conceptos en inglés: “enjoyment”, “contentment” y “love”. Saldón los describe como el disfrute inmediato, la satisfacción que se construye a partir de pequeños placeres y el cuidado con el que se hacen las cosas. “Una copa de vino al final del día, en casa, puede ser ese momento que ayuda a cerrar la jornada con calma. Eso también forma parte de la experiencia que queremos transmitir”, explicó.

Alberto Saldón, director de Marketing de LAN, y Trinidad Villegas, directora de Exportación y Ventas (Suministrada)

En cuanto al portafolio, la renovación no implica un lanzamiento masivo de nuevos vinos, pero sí una reorganización estratégica. “Tenemos vinos que hablan de manera muy directa del terroir y de nuestra finca Viñal Anciano, ubicada en la Ribera del Ebro, un viñedo histórico que refleja la identidad más auténtica de nuestra tierra. Algunos de estos vinos seguirán formando parte de la familia LAN, pero también tendrán un espacio propio bajo otra marca, enfocada en los wine connoisseurs”, indicó Saldón. La marca LAN, en cambio, concentrará una propuesta más accesible y orientada a la experiencia.