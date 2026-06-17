Desde Madrid: llega a Puerto Rico el primer “Tardeo con Rueda”

Los amantes del vino tendrán una nueva manera de descubrir sabores y experiencias. Por primera vez, Puerto Rico celebra “Tardeo con Rueda”, una iniciativa que transformará cuatro espacios gastronómicos de Caguas en una ruta para degustar vinos y tapas.

Bodega Esquina Gastronómica, Efímero, Piñagó Asian Bistro y Bar Celis serán las sedes que darán vida al denominado “wine-hopping”, una propuesta impulsada por la Denominación de Origen Rueda junto a la plataforma culinaria La Mafia PR. La actividad se celebra durante el mes de junio como parte de la conmemoración del World Verdejo Month, dedicado a una de las variedades blancas más emblemáticas de esta denominación española.

Según Valeria Rivera, representante de Stratos Events & Experiences, empresa encargada de manejar las denominaciones de origen en Puerto Rico, la propuesta busca acercar al público a la cultura del vino mediante un recorrido que permitirá visitar distintos establecimientos mientras disfrutan de maridajes especialmente diseñados para la ocasión.

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Rivera destacó que la uva Verdejo posee características que la convierten en una excelente compañera para la gastronomía local y el clima tropical de la isla. “Es un vino fresco, amigable, aromático, tiene un carácter herbáceo, es fácil de tomar y va perfecto con la gastronomía puertorriqueña”, expresó.

La representante explicó que la iniciativa está inspirada en una tradición muy popular en España y que ahora llega por primera vez a Puerto Rico con el propósito de ofrecer una experiencia que combine gastronomía, vino y educación.

El restaurante Bar Celis participará de esta iniciativa. (Suministrada)

“Nosotros, como parte de la campaña de las denominaciones en Puerto Rico, identificamos junio como una de las fechas más importantes para la Denominación de Origen Rueda porque se celebra el World Verdejo Day. Este año la denominación decidió extender la celebración durante todo el mes. Quisimos traer algo que es típico de España, donde pides una copa de vino y te sirven una tapa sin pedirla. Ahora lo estamos haciendo aquí en Caguas”, comentó Rivera.

Más allá de la experiencia para el consumidor, los organizadores entienden que la iniciativa también representa una oportunidad para fortalecer la industria gastronómica local.

Para Rafael Ruiz Mederos, creador y director de La Mafia PR, este tipo de colaboraciones demuestran el valor de construir alianzas en el sector. “Esta colaboración es un recordatorio de que las alianzas tienen el poder de abrir nuevas puertas. A veces, todo comienza con un simple ‘sí’ a una reunión, una llamada o una copa de vino. De esos encuentros surgen nuevas ideas, relaciones valiosas y formas distintas de presentar, celebrar y fortalecer la gastronomía que tanto nos apasiona”, sostuvo.

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Esa visión es compartida por Luis Miguel Díaz, chef y copropietario de Bodega y Bar Celis, quien considera que la colaboración entre negocios gastronómicos es clave para continuar elevando la oferta culinaria del país.

“Ese es mi ‘goal’, crear y aportar en colaboraciones como estas. Iniciativas así son súper importantes en la industria porque crean unión y, al final del día, lo importante es que esa unión continúe. Siento que hace falta ese empuje de consistencia para elevar la experiencia y que no se pierda con el tiempo”, afirmó.

De igual forma, Díaz señaló que su equipo trabaja para que los asistentes no solo disfruten de una propuesta culinaria de calidad, sino que vivan una experiencia integral en la que la hospitalidad, el servicio y la gastronomía se complementen: “Experiencia, me encanta esa palabra. Cuando vengan se van a llevar una experiencia, desde las tapas y el vino hasta el servicio. Eso nunca se había hecho en Puerto Rico. Trabajamos para que después de la copa de vino quieras pedir la botella y desees volver”, explicó.

El recorrido estará disponible durante todo el mes de junio. Sin embargo, Rafael Ruiz y Amber Rivera, brand ambassador de las Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Rueda, visitarán los establecimientos y compartirán con los asistentes este jueves, 18 de junio. Durante la jornada, los participantes podrán degustar distintas expresiones de vinos elaborados con uva Verdejo.

En Bar Celis, los visitantes tendrán la oportunidad de probar El Gordo del Circo, elaborado por la bodega española Casa Rojo, acompañado de una selección de tapas creadas por Díaz. Entre las propuestas gastronómicas figuran la ventresca de atún, una tostada con ensaladilla de atún fresco aromatizada con ajo y romero, croquetas de pollo ahumado en salsa bechamel y el tradicional pan con tomate. Este último lleva el sello distintivo del chef al incorporar jamón ibérico y queso parmesano.

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Ventresca de atún. (Suministrada)

Tanto Rivera como Díaz coincidieron en que Caguas se ha convertido en el escenario ideal para desarrollar iniciativas de esta naturaleza. Para ambos, el crecimiento sostenido de la oferta gastronómica del municipio, sumado a la disposición de los comerciantes para colaborar entre sí, ha contribuido a posicionar al pueblo como uno de los principales destinos culinarios de Puerto Rico.

“Caguas presenta una oportunidad bien chévere, primero porque es distinto, yo creo que este tipo de experiencias gastronómicas usualmente uno las ve en San Juan o otros pueblos, quisimos poner el foco en otro pueblo que tienen conceptos espectaculares y está desarrollándose, para mí es lo mejor para fomentar la gastronomía local”, concluyó Rivera.