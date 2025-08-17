Opinión
17 de agosto de 2025
82°aguaceros
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chef Myrta Pérez estalla contra LUMA Energy por las pérdidas en enseres: “Esto no es justo”

La experta en artes culinarias exige la salida inmediata del consorcio energético

17 de agosto de 2025 - 3:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La chef Myrta Pérez, a la izquierda, exige la salida de LUMA Energy. En la foto junto a Chris González. (ELNUEVODIA.COM)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La chef Myrta Pérez Toledo del restaurante “Pasión por el Fogón” en Fajardo, estalló en las redes sociales contra la empresa LUMA Energy, ante la pérdida de múltiples enseres de cocina como consecuencia de las interrupciones y fluctuaciones en el servicio eléctrico que se experimentan en la isla.

RELACIONADAS

Cansada, harta y con mucha furia, la chef Pérez Toledo enumeró los daños sufridos en su negocio con los constantes apagones. Este fin de semana miles de abonados de Luma Energy están sin el servicio eléctrico ante el impacto indirecto del huracán Erin y las lluvias asociadas al sistema.

La situación resulta insostenible para los medianos y pequeños comerciantes por la pérdida de miles de dólares en sus negocios ya que no tienen los recursos económicos para arreglar los equipos.

Pérez Toledo hizo un video desde la cocina de su restaurante en el que detalló que ha tenido que invertir en nuevos equipos para poder seguir operando el establecimiento de comida. Entre los enseres afectados mencionó el motor y la condensadora del walking cooler, tres aires acondicionados, sistemas de datos de inventario, máquina de hielo, neveras, baterías y sistema de música, entre otros. A esto se suma la compra de alimentos que suele dañarse ante los apagones.

¿Ustedes creen que esto es justo para pequeños comerciantes? Porque no importa el dinero que uno tenga, somos pequeños comerciantes. Esto no es justo, pueblo de Puerto Rico. Hay que hacer algo y es ya... Hay que botar a LUMA, no es mañana ni pasado, tiene que ser hoy. Ya esto está bueno. Nunca me quejo, pero ya estoy harta y no aguanto más. Mis restaurantes no aguantan más. Muchos comerciantes tienen sus negocios para el día a día y tienen que cerrar porque no tienen dinero para arreglar sus equipos”, sostuvo visiblemente molesta en el video que publicó el sábado en sus redes sociales.

La chef mostró su furia y frustración arrojando platos al piso de la cocina.

La chef es una veterana de las artes culinarias de este país y por décadas se ha mantenido operando restaurantes en el área este de la isla.

Miles de abonados sin el servicio eléctrico

El consorcio energético LUMA Energy aseguró temprano en el mañana de hoy, domingo, que trabajaban para restaurar el servicio a cientos de miles de abonados que desde ayer están a oscuras.

El consorcio reportó una disminución en la cantidad de clientes sin servicio en la mañana del domingo, pero la cifra aumentó temprano en la tarde.

A la 1:30 p.m., 162,120 clientes no tenían luz, según el portal de estatus de servicio de LUMA. Eso es un incremento de más de 20,000 abonados sin ser servicio apenas una hora y media antes, cuando a mediodía del domingo, 140,880 clientes experimentaban interrupciones en su servicio eléctrico.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
