“Puerto Rico Wine & Food Festival” regresa en abril con chefs locales e internacionales

Tras el éxito de su primera edición, el “Puerto Rico Wine & Food Festival” regresa para los amantes de la gastronomía del 23 al 26 de abril de 2026.

El festival, que se extenderá por cuatro días, volverá a reunir a destacados chefs locales e internacionales, así como bodegas, mixólogos y sommeliers, a través de una serie de eventos que se llevarán a cabo en La Concha Resort, en San Juan, y en otros lugares emblemáticos de Puerto Rico.

“Estamos increíblemente orgullosos de lo que logramos el año pasado con la edición inaugural del ‘Puerto Rico Wine & Food Festival’. Nuestro éxito fue posible gracias al apoyo de nuestros socios, participantes y de la maravillosa gente de Puerto Rico, cuya calidez y hospitalidad acogieron este festival y le dieron vida. Juntos, pudimos compartir lo que está en el corazón de Puerto Rico: su gente, su cultura y sus tradiciones culinarias profundamente arraigadas”, expresó el empresario y restaurantero Robert Weakley, fundador del Puerto Rico Wine & Food Festival.

“Regresar por segundo año y continuar celebrando a esta comunidad es un verdadero privilegio. Estamos llenos de energía por el impulso que hemos construido y entusiasmados de traer nuevamente el festival con nuevas experiencias, nuevos talentos y oportunidades continuas para apoyar e invertir en la comunidad culinaria local”, agregó Weakley.

Entre las metas del festival se encuentran fomentar el emprendimiento, fortalecer las conexiones locales e impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Al asociarse con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el festival busca ofrecer un espacio para exhibir la fusión de cultura y sabor que convierte a la isla en un destino de clase mundial.

Cabe destacar que este año regresa como Chef Anfitrión del festival el chef puertorriqueño Mario Pagán, quien desempeñó un papel fundamental durante el primer año del evento, al servir como embajador de la comunidad culinaria de la isla mientras chefs de todo el mundo se reunían para compartir sus platos y culturas con Puerto Rico.

“Es un honor servir nuevamente como Chef Anfitrión del segundo Puerto Rico Wine & Food Festival”, expresó el chef Pagán. “Puerto Rico cuenta con una de las escenas culinarias más vibrantes del mundo y es importante compartirla con otros chefs y comunidades. El festival nos brinda esa oportunidad y estamos ansiosos por darles la bienvenida nuevamente este año”.

Todo un éxito la primera edición del "Puerto Rico Wine & Food Festival". Del 3 al 6 de abril de 2025 la isla fue sede de la primera edición del "Puerto Rico Wine & Food Festival".

Durante cuatro días, los invitados disfrutarán de experiencias gastronómicas cuidadosamente curadas, degustaciones de chefs y bodegas aclamadas, así como actividades interactivas, en un ambiente de clase mundial que resalta los sabores auténticos y la belleza de Puerto Rico.

El “Puerto Rico Wine & Food Festival” también reafirma su alianza con Puerto Rico Eats for Good, una iniciativa benéfica activa durante todo el año, dedicada a promover la educación culinaria y enológica, así como el desarrollo profesional mediante becas y mentorías.