Regresa el Gastronómico Porta del Sol 2025

El evento Gastronómico Porta del Sol 2025 regresará este año los días 14 y 15 de noviembre de 2025 en su 13ra edición, para impulsar la economía, la ocupación hotelera y la colaboración entre empresas, chefs y marcas locales.

Presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio de Mayagüez, la Cervecera de Puerto Rico y El Nuevo Día, el evento promete una experiencia multisensorial que combina gastronomía, cultura y entretenimiento.

“El Gastronómico Porta del Sol representa el corazón empresarial y cultural del oeste. Es una plataforma que impulsa el turismo y proyecta a la región como un destino de experiencias únicas”, expresó Ivelisse Pagán, presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste.

La agenda inicia el viernes, 14 de noviembre, con la primera edición del Porta del Sol Gastronomic & Golf Tournament en el Club Deportivo del Oeste en Cabo Rojo, seguido de un Cóctel VIP Gastronómico con reconocidos chefs como Giovanna Huyke, Juan José Cuevas, Jeremie Cruz, Joerick Rivera, Chef Tino y Neftalí Carrero.

El evento culminará el sábado, 15 de noviembre, en la Cervecera de Puerto Rico, con degustaciones música en vivo, más de 50 exhibidores y la competencia Top Chef Porta del Sol 2025, donde 10 chefs competirán por el título de “Top Chef 2025”.