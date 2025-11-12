Opinión
12 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Regresa el Gastronómico Porta del Sol 2025

El evento culminará el sábado, 15 de noviembre, en la Cervecera de Puerto Rico, con degustaciones, música en vivo y la competencia Top Chef Porta del Sol 2025

12 de noviembre de 2025 - 3:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gastronómico Porta del Sol 2025 de la Cámara de Comercio del Oeste. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El evento Gastronómico Porta del Sol 2025 regresará este año los días 14 y 15 de noviembre de 2025 en su 13ra edición, para impulsar la economía, la ocupación hotelera y la colaboración entre empresas, chefs y marcas locales.

RELACIONADAS

Presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio de Mayagüez, la Cervecera de Puerto Rico y El Nuevo Día, el evento promete una experiencia multisensorial que combina gastronomía, cultura y entretenimiento.

“El Gastronómico Porta del Sol representa el corazón empresarial y cultural del oeste. Es una plataforma que impulsa el turismo y proyecta a la región como un destino de experiencias únicas”, expresó Ivelisse Pagán, presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste.

La agenda inicia el viernes, 14 de noviembre, con la primera edición del Porta del Sol Gastronomic & Golf Tournament en el Club Deportivo del Oeste en Cabo Rojo, seguido de un Cóctel VIP Gastronómico con reconocidos chefs como Giovanna Huyke, Juan José Cuevas, Jeremie Cruz, Joerick Rivera, Chef Tino y Neftalí Carrero.

El evento culminará el sábado, 15 de noviembre, en la Cervecera de Puerto Rico, con degustaciones música en vivo, más de 50 exhibidores y la competencia Top Chef Porta del Sol 2025, donde 10 chefs competirán por el título de “Top Chef 2025”.

Parte de los recaudos beneficiará al Hogar Albergue Jesús de Nazaret en Mayagüez. Los boletos están disponibles enTicketPlusPR.com.

Tags
Gastronomía
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
