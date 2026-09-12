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DermaVerse acerca la dermatología al público con experiencias interactivas

Este evento se llevará a cabo en Plaza Las Américas, en San Juan

12 de septiembre de 2026 - 10:35 AM

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Durante los tres días de DermaVerse, las personas podrán participar de charlas, talleres y experiencias educativas junto a CeraVe, La Roche-Posay y Vichy. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

El cuidado de la piel suele quedar en segundo plano para muchas personas, ya sea por falta de información o porque se percibe como algo complejo y poco accesible. Con esa realidad en mente, la división L’Oréal Dermatological Beauty organizó por segundo año consecutivo el evento DermaVerse.

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Abierto al público en general el 11, 12 y 13 de septiembre de 2026 en el atrio central de Plaza las Américas, este evento permite que el público tenga un acercamiento más sencillo y claro con dermatólogos y expertos de la piel junto con productos y soluciones de marcas como CeraVe, La Roche-Posay y Vichy.

DermaVerse de L’Oréal Dermatological Beauty, una experiencia abierta al público y libre de costo que reunirá a profesionales dermatológicos en el Atrio Central de Plaza Las Américas.
DermaVerse de L’Oréal Dermatological Beauty, una experiencia abierta al público y libre de costo que reunirá a profesionales dermatológicos en el Atrio Central de Plaza Las Américas. (Suministrada)

“DermaVerse, en su segundo año, es una feria de cuidado para la piel y lo que queremos es llevarle a los consumidores cuidado de la piel y educación fácil de entender y que accesible, para que cada consumidor pueda conocer cómo cuidar mejor su piel y darle el mejor tratamiento con nuestros productos”, indicó Frances Rivera, gerente senior de mercadeo de L’Oréal Dermatological Beauty.

El recorrido comienza en el City Center, donde los visitantes podrán registrarse, obtener su identificación y realizarse un análisis físico diseñado para conocer mejor las necesidades de su piel. Luego recibirán el City Guide, un mapa interactivo que les permitirá descubrir las distintas experiencias del evento y marcar cada estación completada. La primera parada es el Distrito CeraVe, que incluye el Skin Laundry, una experiencia enfocada en identificar el tipo de limpieza ideal para el rostro, y el Ceramide Parlor, donde se realiza un análisis capilar para conocer las necesidades específicas del cuero cabelludo y el cabello.

Durante los tres días, las personas podrán consultar con dermatólogos, recibir evaluaciones y orientación sobre las necesidades particulares de su piel.
Durante los tres días, las personas podrán consultar con dermatólogos, recibir evaluaciones y orientación sobre las necesidades particulares de su piel. (Suministrada)

La experiencia continúa en el Distrito La Roche-Posay, donde los asistentes podrán derribar mitos sobre el acné en el Breakout News Stand y recibir recomendaciones personalizadas mediante la tecnología Spotscan y la línea Effaclar. También podrán participar en el La Roche-Posay Lottery Stand, una dinámica de raspa y gana con la oportunidad de obtener un facial de hidratación con la doctora Estefanía Cruzval O’Reilly, entre otros premios. El recorrido culmina en el Distrito Vichy, hogar del Lift Club, donde especialistas de GSKN en Condado orientarán a los visitantes sobre rutinas personalizadas de cuidado de la piel utilizando Liftactiv Collagen Specialist 16. Como cierre, los asistentes recibirán un tratamiento exprés de efecto lifting en la Lift Station, reafirmando la filosofía de la marca de que la salud y el bienestar comienzan por la piel.

“Cada una de las estaciones que están en el DermaVerse está diseñada para que el consumidor pueda entender cuál es su tipo de piel, cuál es el tratamiento ideal que le debe dar al acné o la hidratación ideal que su piel necesita recibir”, añadió Rivera. “Cada estación tiene experiencias sencillas y expertos en la salud de la piel. Además, tenemos residentes de dermatología y representantes médicos en cada estación dando consultas expertas a los consumidores con el fin de que puedan entender cómo tratar mejor su piel”.

La entrada y participación del DermaVerse es gratuita y abierta a todo público.
La entrada y participación del DermaVerse es gratuita y abierta a todo público. (Suministrada)

Este concurrido evento estará disponible para el público en general hasta el domingo, 13 de septiembre, en el horario regular del centro comercial, y contará también con otras actividades.

“Además de las estaciones, vamos a tener charlas con diferentes dermatólogos, profesionales de la salud y asociaciones relacionadas con el cuidado de la piel que van a estar brindando consejos sobre cómo cuidarla con diferentes temas”, explicó Rivera. “El año pasado atendimos a casi 4,000 clientes. Este año esperamos atender a muchos más porque el año pasado fue de dos días. Esperamos atender sobre 5,000 personas con la meta de que salgan de aquí con una mejor comprensión de las necesidades de su piel y las herramientas necesarias para cuidarla correctamente”.

Concebido como una ciudad dermatológica moderna e inmersiva, DermaVerse transforma el Atrio Central en un espacio dedicado a explorar, aprender y descubrir nuevas formas de cuidar la piel.
Concebido como una ciudad dermatológica moderna e inmersiva, DermaVerse transforma el Atrio Central en un espacio dedicado a explorar, aprender y descubrir nuevas formas de cuidar la piel. (Suministrada)
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Cuidado de la pielCuidado del cabellopiel
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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