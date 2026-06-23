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Cuando las emociones se reflejan en la piel

A lo largo de la vida atravesamos etapas que generan cambios físicos y emocionales con repercusiones visibles en la piel

23 de junio de 2026 - 11:10 PM

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A lo largo de la vida atravesamos etapas que generan cambios físicos y emocionales con repercusiones visibles en la piel. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La piel es mucho más que la cubierta externa de nuestro cuerpo. Este órgano vivo, el más extenso que poseemos, mantiene una comunicación constante con el cerebro y el sistema nervioso.

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De acuerdo con la doctora Glenda Alicea, docente académica en estética especializada en neurociencia, esta relación tiene un origen profundo: durante el desarrollo embrionario, ambos se forman a partir de la misma capa celular, conocida como ectodermo. Desde entonces, permanecen estrechamente conectados.

“A través de lo que denomino la neurociencia de la piel, hoy sabemos que nuestros pensamientos, emociones, niveles de estrés y experiencias de vida influyen directamente en la salud y apariencia cutánea. La piel no solo protege al organismo; también refleja lo que ocurre en nuestro interior", subrayó.

Asimismo, señaló que a lo largo de la vida atravesamos etapas que generan cambios físicos y emocionales con repercusiones visibles en la piel.

Como ejemplo claro, mencionó la maternidad, etapa en la que las fluctuaciones hormonales propias del embarazo y el posparto pueden provocar hiperpigmentación, sensibilidad, deshidratación o brotes de acné. A ello se suman el cansancio, la falta de sueño y la adaptación emocional a un nuevo rol.

“La menopausia constituye otra transición significativa. La disminución de estrógenos reduce la producción de colágeno y elastina, favoreciendo la pérdida de firmeza, la sequedad y una mayor fragilidad cutánea. Además, muchas mujeres experimentan alteraciones del sueño, cambios emocionales y reajustes en su estilo de vida que también impactan la vitalidad de la piel”, detalló.

No solo los cambios hormonales dejan huella, especifica que la doctora Alicea señala que situaciones como una separación, el duelo, las dificultades económicas, una enfermedad o períodos prolongados de incertidumbre activan los mecanismos de respuesta al estrés.

“Cuando esto sucede, el organismo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que aumentan la inflamación sistémica y debilitan la función de barrera de la piel. Como consecuencia, pueden aparecer o agravarse condiciones como el acné, la rosácea, la dermatitis o la psoriasis“, añadió.

Asimismo, expresó que estados emocionales sostenidos como la ansiedad, la tristeza o el agotamiento crónico pueden hacer que la piel luzca opaca, sensible o menos capaz de recuperarse de irritaciones y lesiones. “Lejos de ser una percepción subjetiva, se trata de una respuesta fisiológica respaldada por la evidencia científica”, agregó.

Por esta razón, la también directora de Gold Goddess Skin Institute aclaró que el cuidado cutáneo debe abordarse desde una perspectiva integral, y que no basta con utilizar productos costosos o seguir tendencias cosméticas si no se atiende el bienestar físico y emocional.

“Con frecuencia observo personas que buscan tratamientos intensivos en momentos de crisis emocional o estrés elevado. Sin embargo, procedimientos como el láser, la radiofrecuencia o las microagujas requieren una piel preparada y capaz de reparar adecuadamente los tejidos. Cuando existe inflamación sistémica o desequilibrios asociados al estrés, la respuesta regenerativa puede verse comprometida y los resultados no ser los esperados", advirtió.

A continuación, comparte algunas recomendaciones para mantener una piel saludable, que implica fortalecer tanto el cuerpo como la mente:

  • Priorizar un sueño reparador.
  • Mantener una alimentación rica en antioxidantes y grasas saludables.
  • Garantizar una adecuada hidratación.
  • Utilizar protector solar diariamente.
  • Incorporar estrategias de manejo del estrés, como ejercicio físico, respiración consciente o meditación. 
  • Buscar apoyo profesional durante períodos emocionalmente complejos.
  • Adaptar las rutinas de cuidado a las necesidades cambiantes de cada etapa de la vida.

“La piel no es un órgano aislado ni un escudo inerte. Es un reflejo dinámico de nuestras experiencias, emociones y procesos biológicos. Aprender a escuchar sus señales y comprender la conexión entre mente, cuerpo y piel nos permite desarrollar un autocuidado más efectivo y consciente. Al final, cuidar la salud emocional no solo mejora nuestro bienestar general, sino que es uno de los pilares fundamentales para mantener una piel saludable, equilibrada y luminosa a lo largo de la vida”, concluyó Alicea.

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pielSalud emocionalSalud físicabienestarcerebrosistema nervioso
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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