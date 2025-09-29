Arranca la Puerto Rico Fashion Week 2025 desde el Parque de las Ciencias

Sumándose al calendario internacional de Semanas de la Moda, que incluye grandes ciudades como Nueva York, Londres, Milán y París, la Puerto Rico Fashion Week (PRFW) 2025 dio su puntapié inicial al anunciar su edición “Modaland” desde el Parque de las Ciencias en Bayamón.

El evento, que se llevará a cabo del 6 al 12 de octubre, reunirá a diseñadores locales e internacionales, además de iniciativas que buscan conectar la moda con el deporte, la educación y la cultura.

“Puerto Rico Fashion Week 2025 reafirma su misión de proyectar la moda puertorriqueña al mundo, posicionando a la isla como un epicentro de creatividad, inclusión y talento emergente”, señaló Zuleika Zayas, organizadora y productora de la PRFW.

Durante la conferencia de prensa de lanzamiento, se presentó el itinerario oficial y se dieron a conocer los diseñadores que participarán en desfiles y exhibiciones. Entre ellos destacan Axel Chinea, Christopher Santana, Astrid Kadesh, Edd Aponte, Lisa Thon, José Raúl y los emergentes Ian Aponte, Carlos Gandía, Marjorie Santos y Keniel Díaz, junto a representantes de Colombia y República Dominicana.

La edición 2025 de PRFW introduce además “Match Point”, un espacio que fusiona la moda con los deportes de raqueta, incluyendo exhibiciones, desfiles y activaciones de marca, consolidando la relación entre estilo, performance y cultura deportiva.