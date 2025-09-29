Opinión
29 de septiembre de 2025
Arranca la Puerto Rico Fashion Week 2025 desde el Parque de las Ciencias

El evento, que se llevará a cabo en octubre, reunirá a diseñadores locales e internacionales

29 de septiembre de 2025 - 9:12 AM

La edición Modaland de la Puerto Rico Fashion Week se celebrará del 6 al 12 de octubre (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Sumándose al calendario internacional de Semanas de la Moda, que incluye grandes ciudades como Nueva York, Londres, Milán y París, la Puerto Rico Fashion Week (PRFW) 2025 dio su puntapié inicial al anunciar su edición “Modaland” desde el Parque de las Ciencias en Bayamón.

El evento, que se llevará a cabo del 6 al 12 de octubre, reunirá a diseñadores locales e internacionales, además de iniciativas que buscan conectar la moda con el deporte, la educación y la cultura.

“Puerto Rico Fashion Week 2025 reafirma su misión de proyectar la moda puertorriqueña al mundo, posicionando a la isla como un epicentro de creatividad, inclusión y talento emergente”, señaló Zuleika Zayas, organizadora y productora de la PRFW.

Durante la conferencia de prensa de lanzamiento, se presentó el itinerario oficial y se dieron a conocer los diseñadores que participarán en desfiles y exhibiciones. Entre ellos destacan Axel Chinea, Christopher Santana, Astrid Kadesh, Edd Aponte, Lisa Thon, José Raúl y los emergentes Ian Aponte, Carlos Gandía, Marjorie Santos y Keniel Díaz, junto a representantes de Colombia y República Dominicana.

La edición 2025 de PRFW introduce además “Match Point”, un espacio que fusiona la moda con los deportes de raqueta, incluyendo exhibiciones, desfiles y activaciones de marca, consolidando la relación entre estilo, performance y cultura deportiva.

La iniciativa también busca también reforzar la formación y la colaboración en la industria, incorporando a universidades como EDP University, la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, la Universidad Ana G. Méndez, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y la Universidad del Sagrado Corazón, junto con el Departamento de Educación y diversas marcas y organizaciones del sector.

