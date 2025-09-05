Opinión
5 de septiembre de 2025
88°tormenta
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

Así fue la brillante historia del “tennis bracelet”

La diseñadora y empresaria Liz Isabelle recuerda el origen de esta pieza y cómo se convirtió en ícono de estilo

5 de septiembre de 2025 - 1:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Antes de conocerse como el "tennis bracelet", ese tipo de prenda era simplemente conocida como una pulsera de diamantes de línea o estilo "riviere". (SUMINISTRADAS)
Por Liz Isabelle

Desde sus inicios, el tenis ha sido mucho más que un deporte: Ha marcado tendencias, definido estilos y le ha abierto el paso a piezas icónicas que hoy forman parte de la historia de la moda. La cancha se convirtió en pasarela cuando las faldas plisadas, polos de piqué y los “sneakers” trascendieron su función deportiva para conquistar nuestro día a día.

Pero la influencia “Athleisure” no se detuvo en el vestuario.

También alcanzó a la alta joyería y el ejemplo más emblemático es el “tennis bracelet”, bautizado así tras un instante histórico en el US Open de 1987, cuando la campeona Chris Evert, quién acaba de celebrar su 50 aniversario de su primer US Open, detuvo el partido mientras ella y los oficiales del torneo buscaban la pulsera de diamantes de la firma George Bedewi que se le había caído.

Cuando los medios le preguntaron sobre el incidente, ella mencionó su “tennis bracelet”, y desde entonces el término se hizo famoso.

Fue así como esta pieza se convirtió en sinónimo de elegancia atemporal y estilo dentro y fuera de la cancha.

Hoy, la intersección entre el tenis, la moda y la joyería continúa evolucionando. Casas de lujo reinterpretan este legado con propuestas contemporáneas, mientras diseñadores exploran la fusión de la tradición deportiva con la moda para el día a día.

El resultado es un diálogo vibrante entre disciplina, estética y lujo que redefine cómo entendemos el vestir y estilizarnos en la era actual.

Liz Isabelle Tennis Bracelelt Exclusivo Magacin / SOLO PARA USO DE COLABORACIÓN
Liz Isabelle Tennis Bracelelt Exclusivo Magacin / SOLO PARA USO DE COLABORACIÓN (SUMINISTRADAS)

Como empresaria y diseñadora, quise rendir homenaje a la tenista Chris Evert en una colaboración con Reinhold Jewelers llevando mis dos pasiones a la cancha, la moda y la joyería.

El tenis, es una mezcla de precisión y gracia. Para mí y muchas otras amantes de este deporte, no es sólo es tendencia sino parte del día a día. Ese momento de entrar a la cancha inspira la manera en que vivo y diseño.

“En Reinhold Jewelers siempre hemos creído en el poder de las historias que trascienden una pieza de joyería. Colaborar en este proyecto, dónde el tenis se encuentra con la moda, nos permitió honrar el legado y al mismo tiempo darle vida a nuevas expresiones de estilo”, expresa óMildred Marcano COO & VP Marketing Reinhold Jewelers.

El tenis es una fuente inagotable de creatividad para la moda y la alta joyería, dónde cada pieza se convierte en un homenaje a ese espíritu deportivo que nunca pierde su brillo.

SUMINISTRADAS
(SUMINISTRADAS)

*La autora es diseñadora y empresaria

Céditos

Locación: St. Regis Bahía Beach Río Grande, Puerto Rico

Fotografía: Joseph Padró

Styling: Liz Isabelle & Joseph Padró

Tennis Bracelets: Reinhold Jewelers

