Desfila la moda nupcial boricua en República Dominicana

Las plataformas de moda RD Bridal Week y San Juan Moda consolidaron su alianza el pasado fin de semana en Santo Domingo, llevando a la pasarela lo mejor de la moda nupcial del Caribe.

El Hotel Kimpton, en plena zona colonial de la capital dominicana, fue la sede del evento en el que participaron los diseñadores puertorriqueños Eclíptica, José Raúl y Leonardo Fifth Avenue, presentando sus colecciones con propuestas de diseño de vestuario para novios y novias.

Bajo la dirección de Sócrates McKinney, al frente de RD Bridal Week, y Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda, la colaboración busca fortalecer los lazos culturales entre Puerto Rico y República Dominicana y ofrecer una plataforma regional que visibilice el talento caribeño en la moda nupcial.

“La moda no tiene fronteras. Esta alianza con RD Bridal Week refleja la hermandad entre nuestros pueblos y nos permite mostrar al mundo el talento nupcial del Caribe. Es solo el comienzo de una colaboración que seguirá creciendo y dejando huella en la industria internacional”, expresó Bermúdez en declaraciones escritas.

Con esta colaboración, RD Bridal Week y San Juan Moda apuestan por hacer de la moda nupcial del Caribe como un sector conectado y buscan proyectar el talento regional a escenarios internacionales.