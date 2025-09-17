Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
87°aguaceros
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desfila la moda nupcial boricua en República Dominicana

Diseñadores puertorriqueños llevaron sus colecciones al Hotel Kimpton de Santo Domingo como parte de la alianza de ambas plataformas

17 de septiembre de 2025 - 9:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La colaboración busca reforzar la hermandad cultural entre Puerto Rico y República Dominicana (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Las plataformas de moda RD Bridal Week y San Juan Moda consolidaron su alianza el pasado fin de semana en Santo Domingo, llevando a la pasarela lo mejor de la moda nupcial del Caribe.

RELACIONADAS

El Hotel Kimpton, en plena zona colonial de la capital dominicana, fue la sede del evento en el que participaron los diseñadores puertorriqueños Eclíptica, José Raúl y Leonardo Fifth Avenue, presentando sus colecciones con propuestas de diseño de vestuario para novios y novias.

Bajo la dirección de Sócrates McKinney, al frente de RD Bridal Week, y Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda, la colaboración busca fortalecer los lazos culturales entre Puerto Rico y República Dominicana y ofrecer una plataforma regional que visibilice el talento caribeño en la moda nupcial.

“La moda no tiene fronteras. Esta alianza con RD Bridal Week refleja la hermandad entre nuestros pueblos y nos permite mostrar al mundo el talento nupcial del Caribe. Es solo el comienzo de una colaboración que seguirá creciendo y dejando huella en la industria internacional”, expresó Bermúdez en declaraciones escritas.

Con esta colaboración, RD Bridal Week y San Juan Moda apuestan por hacer de la moda nupcial del Caribe como un sector conectado y buscan proyectar el talento regional a escenarios internacionales.

La iniciativa conjunta continuará con la edición de San Juan Moda Bridal, programada para el 22 de septiembre en el Antiguo Casino de Puerto Rico, donde presentarán sus colecciones Nathalie Kriado, de Puerto Rico, y José Jhan, de República Dominicana. Como parte de la experiencia, el OLV Hotel en Condado se integrará como espacio de hospitalidad de lujo.

Tags
BodasRepública DominicanaSan Juan Moda
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: