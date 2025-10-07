Honran a Carlota Alfaro con un tramo con su nombre en la calle Loíza

San Juan, Puerto Rico - El legado de Carlota Alfaro ha quedado oficialmente inmortalizado con la designación del “Tramo Carlota Alfaro” en la calle Loíza, un homenaje en vida a una de las figuras más influyentes de la moda puertorriqueña. Este reconocimiento celebra más de medio siglo de aportaciones a la industria, la educación y el desarrollo económico desde su emblemático taller en Santurce.

El tramo, localizado en la calle Loíza, discurre desde la intersección con la avenida José de Diego hasta la calle Jefferson.

La figura de Carlota Alfaro, ícono indiscutible de la moda puertorriqueña, ha sido oficialmente inmortalizada con la designación del tramo de la calle Loíza, desde la intersección con la avenida José de Diego hasta la calle Jefferson, que ahora lleva su nombre como el “Tramo Carlota Alfaro”. (Suministrada)

“Carlota Alfaro representa la raíz y la elegancia de nuestra industria. Su legado trasciende generaciones y continúa siendo una inspiración para todo diseñador, modelo y amante de la moda”, indicó Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda. “Ver su nombre en la calle Loíza, donde formó tantas vidas, nos llena de alegría, gratitud y orgullo. Que ella pueda ver en vida su nombre puesto en este tramo es motivo de celebración”.

La iniciativa fue presentada por la entonces senadora Zoé Laboy Alvarado mediante el Proyecto del Senado 856, como reconocimiento al legado de Alfaro y su invaluable contribución al desarrollo de la industria de la moda en Puerto Rico. Aprobada como la Ley Núm. 23 del 15 de mayo de 2019, la medida se materializó finalmente en 2025 con la colocación oficial del letrero por parte del secretario del DTOP, Dr. Edwin González.

“Carlota Alfaro ha sido por más de 50 años educadora de modas en su espacio en la Calle Loíza. Durante este tiempo ha sido ferviente y fiel comerciante de la zona, independientemente de los cambios sociales y económicos que ha sufrido el área”, menciona la medida que originó esta designación. “Con su institución educativa ha aportado significativamente y de manera consistente al desarrollo económico de esta calle, no tan solo inyectando valor económico a la zona, sino dando vida y corazón con el tránsito de cientos de estudiantes, y embelleciendo el entorno urbano”.

Este reconocimiento no es solo un tributo a una gran maestra, sino un acto de justicia cultural hacia una mujer que dedicó su vida a embellecer a Puerto Rico con su arte y su disciplina. “El Tramo Carlota Alfaro se convierte así en un símbolo permanente del talento, la perseverancia y el espíritu creador de la moda puertorriqueña”, añadió Bermúdez.

Una vida dedicada a la moda puertorriqueña

Carlota Alfaro nació el 4 de junio de 1933 en San Juan, Puerto Rico. Desde temprana edad mostró interés y aptitud por la costura, estableciendo su primer taller a los 17 años en la Calle del Parque en Santurce.

A comienzos de los años 60, fundó el Carlota Alfaro College en la Calle Loíza, donde desarrolló y enseña hasta el día de hoy su Sistema Carlota Alfaro, un método de costura innovador y único en su clase.

Durante su trayectoria ha recibido múltiples distinciones: fue ovacionada en el Concurso Anual de Modas Dorothy Gray, obtuvo cuatro de los cinco galardones en la pasarela “Destellos de la Moda” (1970), y recibió el prestigioso Lifetime Achievement Award en 1988, entregado por la entonces primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan.

