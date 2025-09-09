Las joyas de $10 millones que hicieron brillar a Mariah Carey en los VMAs

Las estrellas más destacadas de la música celebraron los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena en Nueva York el domingo. En la lista de ganadores destacaron los nombres de artistas como Ariana Grande, Lady Gaga y Sabrina Carpenter.

Una de las homenajeadas de la velada fue Mariah Carey, quien recibió el Video Vanguard Award de manos de Ariana Grande, por su extensa y destacada carrera profesional. A su vez, resultó ganadora en la categoría Mejor R&B por “Type Dangerous”.

1 / 42 | Así llegaron las celebridades a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards . El artista boricua Ricky Martin a su llegada a la alfombra de los MTV Video Music Awards celebrado en el UBS Arena en Nueva York. - Evan Agostini 1 / 42 Así llegaron las celebridades a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards El artista boricua Ricky Martin a su llegada a la alfombra de los MTV Video Music Awards celebrado en el UBS Arena en Nueva York. Evan Agostini Compartir

La intérprete de 56 años también dejó huella en el evento de este año con su show. Carey cautivó a la audiencia con una mezcla con éxitos como “Like that”, “Obsessed” y “We Belong Together”.

En el escenario deslumbró vestida con un romper dorado cubierto con cristales, el cual complementó con impresionantes joyas valoradas en 10 millones de dólares.

PUBLICIDAD

La cantante hizo su entrada con una bata de seda dorada con detalles de cristales y plumas, y debajo lucía un romper de mangas tres cuarto digno de una estrella: también en color dorado y adornado con cristales de Swarovski. Se trata de un diseño personalizado firmado por Julian Mendez Couture.

Completó su look con botas altas de Christian Louboutin, una de las marcas de calzado de lujo más reconocidas, también cubiertas con cristales de Swarovski.

La cantante lució collar y pendientes ‘chandelier’ de la colección Rosée Eternelle de alta joyería. Medios como Page Six, Vogue y WWD detallan que el collar tiene 204,38 quilates de diamantes blancos y que requirieron 600 horas para su creación en los talleres de la firma en Amberes, Bélgica.

Adicionalmente, la artista llevó brazaletes con diamantes, entre ellos un brazalete de 72,15 quilates de Etho Maria, y un anillo con diseño de mariposa muy chic, un símbolo asociado con el estilo de Mariah Carey.

Mariah Carey y su Labubu

El estilista y diseñador Marko Monroe se ha popularizado por crear atuendos para muñecos Labubu de celebridades. Para los MTV VMAs, hizo un diseño especial inspirado en la emblemática estatuilla del ‘Moonman’, que recibieron algunas estrellas durante la velada y que denominó “Moonbubu”.