Reinhold celebra 25 años de su Holiday Book con edición especial

Por los pasados 25 años, el Holiday Book de Reinhold Jewelers no solo ha servido como un catálogo anual de joyería, sino que ha combinado las piezas de la temporada con historias sobre la cultura, el arte y acontecimientos importantes de Puerto Rico.

La nueva edición, “The Holiday Archive: A 25 Year Retrospective”, revisa las 24 publicaciones anteriores, mostrando la evolución de la publicación y los momentos que marcaron la isla durante este cuarto de siglo.

“Cuando hicimos la calle Loíza, pasó el huracán María, y cuando hicimos La Fuerza de Puerto Rico, fue durante la pandemia. Siempre tratamos de reflejar no solo las joyas, sino también los acontecimientos históricos que impactan la vida de la isla”, comentó Mildred Marcano, directora de operaciones y vicepresidenta de ventas y mercadeo de Reinhold Jewelers.

Cada edición del Reinhold Holiday Book se imprime en cantidades limitadas (Suministrada)

Tal como en la entrega pasada, que celebró la gastronomía local, cada año el Holiday Book dedica su catálogo a un tema vinculado con Puerto Rico, tomando en cuenta sucesos recientes o tendencias culturales que resuenen en la isla. “Siempre tenemos varios temas en mente, pero la elección final depende de lo que esté ocurriendo en Puerto Rico. Buscamos que cada libro capture un momento que sea significativo, ya sea por un logro, un evento cultural o un cambio social”, explicó Marcano sobre el criterio para decidir la temática de cada tomo.

Otro aspecto a destacar de la producción del Holiday Book es que involucra talentos locales en todas sus áreas, desde la fotografía y el diseño gráfico hasta la redacción de los textos. Para la edición 2025, Marcano y la presidenta de Reinhold Jewelers, Yael Reinhold, trabajaron junto a los diseñadores gráficos Edder González y Allison Cruzado, así como con la periodista Liz Sandra Santiago, quien contribuyó con el escrito que contextualiza la importancia de la publicación. “Este proyecto es el número uno que hacemos en Reinhold. Es un honor, un privilegio y una gran responsabilidad. Es lo único en lo que he estado involucrada desde el principio. Para mí, es un poco como mi bebé”, comentó Marcano.

La publicación reúne piezas de diseñadores internacionales que han colaborado con la casa de joyería, entre los que destacan firmas reconocidas como David Yurman, Temple St. Clair, Roberto Coin y Sevan (Suministrada)

Parte de la magia de la publicación anual radica en su exclusividad, ya que cada edición se imprime en cantidades limitadas y se convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y amantes del diseño. “Nuestro libro se convierte en una pieza más de joyería: tangible, coleccionable y apreciada por quienes lo reciben. Por eso nos gusta que sea exclusivo y en cantidades limitadas”, comentó Marcano. Por lo general, se imprimen entre 1,000 y 6,000 ejemplares, y la edición de aniversario se presenta dentro de una caja especial.

Aunque la marca ha explorado versiones digitales, el libro impreso mantiene un valor central dentro del proyecto. “La edición 2020 fue la única que hicimos digital durante la pandemia, pero sentimos que nunca más podríamos prescindir de la copia física. Tiene un valor simbólico y tangible que no se puede reemplazar; nuestros clientes lo coleccionan y lo aprecian como un objeto de colección”, añadió.

Además de reflejar temas culturales, la publicación reúne piezas de diseñadores internacionales que han colaborado con la casa de joyería, entre los que destacan firmas reconocidas como David Yurman, Temple St. Clair, Roberto Coin y Sevan. “A los diseñadores les emociona participar porque ser parte del Holiday Book es como ser parte de la familia Reinhold. Incluso hay quienes no forman parte regular de nuestra cartera, pero desean colaborar”, destacó Marcano.