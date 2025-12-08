Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Stella McCartney tendrá una nueva colaboración con H&M con prendas recicladas

La diseñadora británica presentará una colección con la firma de moda rápida para la próxima temporada primavera-verano

8 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La diseñadora británica Stella McCartney. (NEIL HALL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La diseñadora Stella McCartney prepara su segunda colaboración con la firma de moda rápida H&M para la próxima primavera-verano a partir de materiales certificados y responsables, muchos de ellos reciclados.

RELACIONADAS

Así lo anunció la firma sueca, para la que la diseñadora británica ya realizó en 2005 una colección cápsula.

Para dar a conocer esta nueva colaboración, modelos y músicos lucieron algunas de estas propuestas durante los premios de la moda de Londres, ‘The Fashion Awards’. Entre ellas, la modelo Emily Ratajkowski con un minivestido negro con capa drapeada sobre los hombros.

Por otro lado, Amelia Gray pisó la alfombra roja con un minivestido beige de encaje brillante y efecto cristal, mientras que la cantante Anitta lució una versión personalizada de una prenda de la próxima colección: un vestido rojo largo hasta el suelo con una impresionante silueta de bucle que conecta el hombro con el bajo.

La colección recupera siluetas icónicas y códigos de la casa extraídos de capítulos de la historia de McCartney, con los que la firma de moda rápida quiere ampliar su “diálogo con un enfoque claro en impulsar la sostenibilidad a través de la discusión, el debate y la acción”.

“Estoy emocionada de reunirme con H&M veinte años después de nuestra primera colaboración. Volver a trabajar con piezas de mi archivo me da muchísima energía y alegría”, comentó la diseñadora a través de un comunicado.

McCartney destacó que esta colaboración le brinda la oportunidad de reflexionar sobre los avances en sostenibilidad, las prácticas libres de crueldad animal y los diseños conscientes.

Para Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M, “Stella es una auténtica pionera. Desde sus inicios, revolucionó la moda con diseños que proponían una feminidad rompedora”, y ahora, con esta colección, quieren rendir homenaje a su legado.

Tags
Diseñadores de modaH&MModa
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: