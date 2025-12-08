Stella McCartney tendrá una nueva colaboración con H&M con prendas recicladas

La diseñadora Stella McCartney prepara su segunda colaboración con la firma de moda rápida H&M para la próxima primavera-verano a partir de materiales certificados y responsables, muchos de ellos reciclados.

Así lo anunció la firma sueca, para la que la diseñadora británica ya realizó en 2005 una colección cápsula.

Para dar a conocer esta nueva colaboración, modelos y músicos lucieron algunas de estas propuestas durante los premios de la moda de Londres, ‘The Fashion Awards’. Entre ellas, la modelo Emily Ratajkowski con un minivestido negro con capa drapeada sobre los hombros.

Por otro lado, Amelia Gray pisó la alfombra roja con un minivestido beige de encaje brillante y efecto cristal, mientras que la cantante Anitta lució una versión personalizada de una prenda de la próxima colección: un vestido rojo largo hasta el suelo con una impresionante silueta de bucle que conecta el hombro con el bajo.

La colección recupera siluetas icónicas y códigos de la casa extraídos de capítulos de la historia de McCartney, con los que la firma de moda rápida quiere ampliar su “diálogo con un enfoque claro en impulsar la sostenibilidad a través de la discusión, el debate y la acción”.

“Estoy emocionada de reunirme con H&M veinte años después de nuestra primera colaboración. Volver a trabajar con piezas de mi archivo me da muchísima energía y alegría”, comentó la diseñadora a través de un comunicado.

McCartney destacó que esta colaboración le brinda la oportunidad de reflexionar sobre los avances en sostenibilidad, las prácticas libres de crueldad animal y los diseños conscientes.