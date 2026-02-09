Opinión
Un vestido dominicano y la Flor de Maga: los símbolos latinos en el vestuario de Lady Gaga

La artista acompañó a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con un “outfit” cargado de mensajes

9 de febrero de 2026 - 10:43 AM

El vevstido de Lady Gaga fue hecho a la medida por la firma dominicana Luar (Brynn Anderson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Con un vestido a medida de la firma dominicana Luar y con un ejemplar de la Flor de Maga puertorriqueña sobre uno de sus tirantes, así apareció y cantó Lady Gaga en la Super Bowl, todo un gesto de apoyo a lo latino en la gran noche de Bad Bunny y de la defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.

Diseñado por el dominicano Raúl López, el vestido drapeado azul celeste hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña, que estuvo vigente entre 1895 y 1952. Posteriormente, se oscureció el tono de azul sobre el que está dibujada la estrella blanca.

La firma Luar publicó en Instagram una foto de Lady Gaga junto a Bad Bunny, acompañada del texto: “por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos”.

Diseñado por el dominicano Raúl López, el vestido drapeado azul celeste hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña
Diseñado por el dominicano Raúl López, el vestido drapeado azul celeste hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña (Brynn Anderson)

El vestido combinaba estructura y fluidez, con un cuerpo entallado y una falda amplia pensada para acompañar el movimiento escénico de la artista, que actuó junto a Bad Bunny. El cantante lució un diseño a medida de Zara y unas zapatillas Adidas modelo BADBO 1.0, a la venta desde hoy en Estados Unidos y Puerto Rico a un precio original de 160 dólares, aunque ya alcanzan los 550 en la reventa.

Uno de los elementos más comentados del vestido fue el broche que la cantante portaba: una roja Flor de Maga, declarada flor nacional de Puerto Rico en 2019 y uno de los símbolos botánicos más representativos de la isla. La artista la lució sobre el tirante derecho del vestido, con un escote pronunciado en V.

Benito lució un diseño a medida de Zara y unas zapatillas Adidas modelo BADBO 1.0
Benito lució un diseño a medida de Zara y unas zapatillas Adidas modelo BADBO 1.0 (Matt Slocum)

El estilismo, firmado por Chloe y Chenelle Delgadillo —que también trabajaron con Rosalía en la portada de su disco Lux—, ponía el énfasis en acompañar el mensaje reivindicativo de la actuación.

Este detalle refuerza el carácter de homenaje cultural de la actuación, especialmente significativa al producirse junto a Bad Bunny, cuya propuesta artística ha estado siempre vinculada a la reivindicación de la identidad puertorriqueña y latina en la industria musical internacional.

La firma Luar, con sede en Brooklyn, fue fundada y está dirigida por Raúl López, diseñador de origen dominicano que ha construido una trayectoria reconocida por integrar referencias culturales caribeñas en un lenguaje contemporáneo. Su propuesta ha seducido a la Semana de la Moda de Nueva York, donde desfilará el próximo día 15.

La participación de Lady Gaga con un diseño de Luar se enmarca en una edición de la Super Bowl que diversos analistas han descrito como una de las más explícitas en la celebración de la cultura latina.

Su decisión de colaborar con un diseñador dominicano en un contexto de máxima exposición mediática refuerza una tendencia creciente en la moda: la incorporación de creadores con orígenes diversos en plataformas globales.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II
