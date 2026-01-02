Opinión
Realeza
Suscriptores
“Era ira”: la reina Camila revela lo que sintió tras sufrir agresión en un tren

La esposa del rey Charles III contó por primera vez cómo vivió en primera persona un incidente violento por parte de un hombre

2 de enero de 2026 - 11:03 AM

La reina Camila de Gran Bretaña en los jardines del Palacio de Buckingham, en Londres, después de la coronación. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La reina Camila del Reino Unido expresó en una entrevista con la BBC la “ira” que sintió al vivir en primera persona un incidente de agresión cuando era adolescente.

En conversación con el periodista de la BBC John Hunt y su hija Amy, cuya familia fue asesinada el año pasado en un ataque doméstico con ballesta, la esposa del rey Charles III contó que, de joven, un hombre intentó atacarla en un tren, y ella se defendió.

“Recuerdo algo que había estado rondando por mi mente durante mucho tiempo, que cuando era adolescente, me atacaron en un tren, y lo había olvidado, pero recuerdo que en ese momento me enfadé mucho. Era ira”, dijo la reina británica el miércoles en el programa ‘Today’ de BBC Radio 4.

Camila relató que ella -que entonces tenía entre 16 y 17 años de edad- leía un libro en un tren camino a la estación londinense de Paddington, cuando un hombre que no conocía la atacó y ella se tuvo que defender.

El príncipe Carlos y Camila contrajeron matrimonio el 9 de abril de 2005 y hoy celebran el aniversario número 20, tras superar varias polémicas a lo largo de su relación.En el verano de 1970 (o de 1971, aún hoy continúan las discrepancias sobre el año exacto), un joven Carlos conoció a la por entonces Camila Shand en un partido de polo.Los reyes británicos, coronados en septiembre de 2022, contrajeron matrimonio hace 20 años, el 9 de abril de 2005, y el aniversario les ha coincidido con su primera visita oficial a Italia de su reinado.
1 / 15 | El rey Charles III y la reina Camila cumplen 20 años de matrimonio. El príncipe Carlos y Camila contrajeron matrimonio el 9 de abril de 2005 y hoy celebran el aniversario número 20, tras superar varias polémicas a lo largo de su relación.

Se trata de la primera vez que la reina habla en primera persona de este episodio, que salió a la luz el pasado mes de septiembre en el libro “El poder y el palacio” de Valentine Low.

Según indicó este título, la reina británica se zafó del atacante con el tacón de su zapato, algo que su madre le habría recomendado, y el hombre fue detenido después de que Camila denunciase el incidente.

Camila rememoró asimismo en la entrevista con la BBC cómo, al bajar del vagón, su madre la miró y le preguntó que por qué tenía el pelo de punta y le faltaba un botón en el abrigo.

“También recuerdo la ira y cómo estaba furiosa por ello. Eso ha permanecido latente por muchos años”, comentó la esposa de Charles III.

En los últimos años, buena parte de la labor pública de la reina se ha centrado en apoyar a las víctimas de la violencia doméstica, agresión sexual y violación, y ha visitado centros que ayudan a mujeres que han pasado por incidentes de este tipo.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
