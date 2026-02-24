“Sin palabras”: El emotivo encuentro de la reina Camila con Gisèle Pelicot

La reina británica Camila dijo el lunes a la francesa Gisèle Pelicot, superviviente de una violación, que se había quedado “sin palabras” con las memorias de Pelicot, mientras ambas se tomaban un té en Clarence House en un encuentro privado cargado de simbolismo.

Pelicot, de 73 años, se encuentra en Gran Bretaña al final de una gira de presentación de sus memorias, “Un himno a la vida: La vergüenza tiene que cambiar de bando”, que se presentó el viernes en el Royal Festival Hall de Londres.

El acto congregó a más de 2,000 personas y contó con las lecturas de los actores Kate Winslet, Kristin Scott Thomas y Juliet Stevenson.

Camila recibió a Pelicot y a su pareja, Jean-Loup Agopian, y las dos mujeres hablaron durante unos 30 minutos a través de un intérprete.

La reina se estrenó en francés y bromeó diciendo que había estudiado el idioma hace 60 años pero que lo había olvidado.

PUBLICIDAD

Camilla, que lleva mucho tiempo haciendo campaña contra la violencia doméstica y los abusos sexuales, dijo a Pelicot que había leído las memorias en sólo dos días. “No podía dejarlo”, dijo Camilla.

“He conocido a tantas supervivientes de violaciones y abusos sexuales que ya nunca pensé que algo pudiera conmocionarme, pero su caso me conmocionó. Me dejó sin palabras”, añadió.

La reunión se produjo en un momento tenso para la monarquía, ya que la familia real se enfrenta a un nuevo escrutinio sobre las consecuencias del escándalo Andrew-Epstein, una crisis que ha vuelto a plantear cuestiones sobre la rendición de cuentas, los privilegios y la forma en que las instituciones responden a los abusos sexuales.

1 / 29 | La caída del expríncipe Andrew: 35 años de escándalos en la familia real. Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrew ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022. - The Associated Press 1 / 29 La caída del expríncipe Andrew: 35 años de escándalos en la familia real Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrew ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022. The Associated Press Compartir

En este contexto, los observadores afirman que el abrazo de Camilla a Pelicot tuvo una resonancia añadida para una casa real que intenta mostrar claridad moral sobre la violencia contra las mujeres.

Pelicot se convirtió en un símbolo internacional de resiliencia tras renunciar a su anonimato y declarar que la vergüenza pertenecía a sus agresores, no a ella.

Su ex marido, Dominique Pelicot, fue condenado a 20 años de cárcel por drogarla, violarla y permitir que otros hombres la violaran mientras estaba inconsciente durante casi una década.

Cincuenta hombres fueron declarados culpables de violación o delitos sexuales tras un juicio celebrado en Aviñón que concluyó en diciembre de 2024.

Durante la reunión del lunes, Pelicot habló de recibir “una fuerza increíble” de los partidarios.

Camilla respondió: “tienes mucho apoyo”.