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Tradición andaluza: llega por primera vez la Feria de Abril a Puerto Rico

El evento invita a disfrutar de una de las tradiciones más icónicas del sur de España

14 de abril de 2026 - 10:00 AM

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Como parte de las actividades, se celebrará un concurso al mejor vestido o la mejor vestida, por lo que invitan a los asistentes a lucir sus mejores trajes inspirados en la tradición andaluza. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La Feria de Abril, una de las celebraciones más emblemáticas de España, llegará hasta Puerto Rico, donde se preparan para vivir la esencia de esta festividad por primera vez en la isla.

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Este evento único tendrá lugar el próximo domingo, 19 de abril en Casa de España, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. Y es que esta primera edición trasladará al público el ambiente festivo de la tradicional Feria de Abril andaluza, al ofrecerle a los presentes una experiencia inmersiva llena de música, gastronomía, cultura y tradición.

Según se informó, la entrada incluirá comida y bebida tradicional de esta festividad durante toda la jornada, con una selección de productos típicos, tales como: paellas, tapas, embutidos, rebujito, cervezas, vinos y otros productos españoles.

El evento contará con un aforo limitado de 200 entradas y está diseñado para que los asistentes puedan disfrutar de una jornada completa en la que no faltarán espectáculos de flamenco con bailaoras y cantaores en vivo, talleres, cata de vino y un espacio de venta de accesorios y vestidos de flamenca traídos desde Andalucía.

Además, el evento ofrecerá una exposición cultural que acercará al público las tradiciones del sur de España.

Un evento para disfrutar y vivir la tradición

La Feria de Abril en Puerto Rico nace con el objetivo de acercar al público local la riqueza cultural de España en un formato dinámico y festivo, ideal para compartir con amigos y familia para disfrutar de una experiencia diferente y única en la isla.

Está siendo organizada por la Casa de España, la Cámara de Comercio, la Oficina Económica y Comercial y el Consulado General de España en Puerto Rico, para celebrar una de las tradiciones más icónicas del sur de España.

Como parte de las actividades, se celebrará un concurso al mejor vestido o la mejor vestida, por lo que invitan a los asistentes a lucir sus mejores trajes inspirados en la tradición andaluza. El ganador o ganadora recibirá como premio una joya de la marca española UNOde50.

Las entradas están disponibles a través de Eventbrite.

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SevillaFestivalesFlamenco
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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