Bajo aviso de inundaciones el río Culebrinas y sus tributarios hasta la madrugada del sábado

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Un aviso de inundaciones repentinas se mantiene vigente hasta las 5:30 de la madrugada del sábado para varios municipios que rodean al río Culebrinas, y sus tributarios, en la zona noroeste de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

A pesar de que los municipios de Juana Díaz, Ponce, Humacao, Juncos y Las Piedras quedaron fuera del aviso, la precipitación pluvial continúa afectando municipios del oeste, especialmente en Aguada, Aguadilla, Moca y San Sebastián, por donde discurren varios tributarios del mencionado río.

A eso de las 6:01 p.m. del viernes, en San Sebastián, la policía municipal cerró el paso vehicular en el puente Conde de Caspe debido al desbordamiento del río. La calle Torres Pino, cercana al puente, se encuentra completamente inundada.

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Más tarde, a eso de las 6:13 p.m., un arroyo se desbordó en el sector El Tamarindo del Barrio Saltos en ese municipio. El agua inundó el paso a nivel del camino El Tamarindo.

“Se observaron vehículos estacionados a ambos lados del puente, incapaces de cruzar”, indica el reporte del SNM.

Asimismo, se reportó un deslizamiento de tierra cerca de la cascada de Santo Collazo en el mismo municipio, junto a la intersección de la carretera PR-111 y la PR-450. La PR-450 quedó parcialmente intransitable.

En San Germán se reportaron inundaciones en la carretera PR-317 cerca de Sabana Eneas, mientras que en Moca se reportó un deslizamiento de tierra en el barrio barrio Naranjo, en un terreno adyacente a la carretera Taquito Vélez.

Saturado el terreno en el este

Las lluvias del viernes tampoco dieron tregua a varios municipios del centro-este de la isla, que continúan con suelos sumamente saturados.

En Las Piedras, al menos 16 familias se vieron afectadas por las inundaciones. Una residencia reportó alrededor de 35 pulgadas de agua dentro de su casa, lo que provocó grandes pérdidas de pertenencias, incluyendo camas, muebles, ropa y juguetes.

“Las precipitaciones, que alcanzaron entre 4 y 5 pulgadas con cantidades localmente mayores, cayeron en cuestión de horas, lo que provocó el desbordamiento del río y una importante acumulación de agua. Cerca de allí, el medidor del río Gurabo del Servicio Geológico alcanzó el nivel de inundación de 19 pies a la 1:45 p. m., indica un informe de la agencia.

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Mientras, la advertencia de inundaciones repentinas continúa activa para los municipios de Humacao, Las Piedras y Juncos hasta las 9:00 p.m. del viernes.

Vaguada provoca lluvia significativa

Más temprano, el meteorólogo Carlos Anselmi explicó que la vaguada ha provocado periodos de lluvia significativa, particularmente en la zona este, donde el jueves se registraron acumulaciones estimadas por radar de entre dos y hasta ocho pulgadas en municipios como Yabucoa, San Lorenzo, Las Piedras, Juncos y Humacao.

En otras regiones del país, incluyendo Ponce, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Ciales, Utuado y Las Marías, se registraron acumulaciones de entre dos a tres pulgadas de lluvia.

El meteorólogo destacó que prácticamente toda la isla ha recibido lluvias en los pasados días, lo que ha incrementado la vulnerabilidad a inundaciones.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Para este viernes, anticipó que la actividad de aguaceros se concentrará nuevamente en el este durante horas de la mañana, mientras que en la tarde se desarrollará sobre el interior y oeste.

El área metropolitana también podría experimentar episodios de lluvia fuerte entre el mediodía y la tarde.