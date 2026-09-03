Calor peligroso persistirá durante el fin de semana mientras se acercan ondas tropicales

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Las condiciones peligrosas de calor persistirán este jueves y durante el fin de semana en Puerto Rico, mientras varias zonas de la isla también podrían recibir aguaceros y tronadas como resultado de la humedad y los efectos locales.

El meteorólogo Juan Colón Pérez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que una advertencia de calor estará vigente para todo Puerto Rico este jueves entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

“Estas condiciones peligrosas de calor van a estar persistiendo con nosotros durante el fin de semana”, advirtió Colón Pérez.

Ante ese escenario, el meteorólogo recomendó a las personas tomar abundante agua, mantenerse hidratadas y hacer pausas frecuentes si permanecen bajo el sol o expuestas a condiciones de mucho calor.

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Colón Pérez explicó, además, que la mañana comenzó con algunos aguaceros pasajeros en sectores del este y que, durante la tarde, la humedad residual de los pasados días se combinará con los efectos locales para favorecer el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre sectores del interior y oeste.

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Aunque una masa de aire seco se encuentra sobre la región, el meteorólogo señaló que las concentraciones de polvo del Sahara permanecerán bajas.

“Ahora mismo, aunque tenemos una masa de aire seco, no tenemos unas concentraciones tan altas”, sostuvo.

Explicó que la ausencia de concentraciones significativas de polvo permitirá que todavía exista oportunidad para la formación de aguaceros, pese a la presencia de aire seco.

Más humedad desde el viernes

Colón Pérez adelantó que una onda tropical débil se acercará a Puerto Rico el viernes y aportará humedad adicional, lo que podría favorecer nuevamente el desarrollo de aguaceros, particularmente durante la tarde.

La humedad asociada con esa onda permanecería sobre la región hasta el sábado.

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Asimismo, indicó que para principios de la próxima semana se espera la llegada de otra onda tropical, que traería un nuevo pulso de humedad y podría aumentar nuevamente la formación de aguaceros.

Colón Pérez no descartó que la humedad asociada con esas ondas tropicales deje alguna actividad de lluvia sobre la cuenca de Carraízo.

En cuanto a las condiciones marítimas, señaló que este jueves prevalecerá un riesgo bajo de corrientes marinas, con oleaje de hasta dos pies alrededor en las aguas locales.