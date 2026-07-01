Calor y polvo del Sahara: condiciones brumosas aumentarán hacia el fin de semana del 4 de julio
Las temperaturas máximas fluctuarán entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit
1 de julio de 2026 - 7:39 AM
1 de julio de 2026 - 7:39 AM
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Puerto Rico continuará este miércoles bajo condiciones calurosas y brumosas, con índices de calor que podrían rondar los 100 grados Fahrenheit y concentraciones de polvo del Sahara que, aunque se mantendrán entre bajas y moderadas, podrían aumentar hacia el fin de semana.
Así lo anticipó la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), quien indicó que las condiciones del tiempo permanecerán relativamente tranquilas durante el día, con aguaceros limitados en la isla.
No obstante, se espera el desarrollo de algunos aguaceros en el noroeste de Puerto Rico durante horas de la tarde.
En cuanto al polvo del Sahara, Zayas explicó que las concentraciones se mantendrán entre bajas y moderadas este miércoles y el jueves. Para el viernes y durante el fin de semana, sin embargo, se espera la llegada de otra ronda de particulado, un poco más fuerte, que podría provocar condiciones más brumosas.
[JUL 1, 2026]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 1, 2026
Low to Moderate Saharan Dust Concentrations across PR & USVI | Concentraciones Bajas a Moderadas de Polvo del
Sahara a través de PR & Islas Vírgenes Americanas#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/Y4tUeNEg0Y
El riesgo elevado de calor también persistirá debido a las condiciones calurosas. Las temperaturas máximas fluctuarán entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit, mientras los índices de calor podrían alcanzar los 100 grados.
Por otro lado, los operadores de embarcaciones deben ejercer precaución en aguas mar afuera debido a los vientos.
El riesgo de corrientes marinas se mantendrá bajo hasta el viernes, pero podría tornarse moderado hacia el fin de semana.
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