Calor y polvo del Sahara: condiciones brumosas aumentarán hacia el fin de semana del 4 de julio

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Puerto Rico continuará este miércoles bajo condiciones calurosas y brumosas, con índices de calor que podrían rondar los 100 grados Fahrenheit y concentraciones de polvo del Sahara que, aunque se mantendrán entre bajas y moderadas, podrían aumentar hacia el fin de semana.

Así lo anticipó la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), quien indicó que las condiciones del tiempo permanecerán relativamente tranquilas durante el día, con aguaceros limitados en la isla.

No obstante, se espera el desarrollo de algunos aguaceros en el noroeste de Puerto Rico durante horas de la tarde.

En cuanto al polvo del Sahara, Zayas explicó que las concentraciones se mantendrán entre bajas y moderadas este miércoles y el jueves. Para el viernes y durante el fin de semana, sin embargo, se espera la llegada de otra ronda de particulado, un poco más fuerte, que podría provocar condiciones más brumosas.

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El riesgo elevado de calor también persistirá debido a las condiciones calurosas. Las temperaturas máximas fluctuarán entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit, mientras los índices de calor podrían alcanzar los 100 grados.

Por otro lado, los operadores de embarcaciones deben ejercer precaución en aguas mar afuera debido a los vientos.