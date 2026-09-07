Cinco municipios bajo advertencia de inundaciones esta noche
El SNM anticipó entre una y dos pulgadas adicionales de lluvia en el área bajo advertencia
7 de septiembre de 2026 - 7:37 PM
7 de septiembre de 2026 - 7:37 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió en la tarde del lunes una advertencia de inundaciones urbanas y de riachuelos para cinco municipios.
Según el boletín emitido a las 6:09 p.m., la advertencia incluye a Humacao, Juncos, Las Piedras, Naguabo y San Lorenzo debido a fuertes lluvias asociadas a tormentas eléctricas y estará en efecto hasta las 9:00 p.m. de hoy.
El SNM informó que entre una y dos pulgadas de lluvia habían caído en el área y anticipó cantidades adicionales de entre una y dos pulgadas.
Las lluvias podrían provocar inundaciones menores en áreas bajas y de poco drenaje, así como aumentos en el nivel de riachuelos y arroyos que normalmente permanecen secos, indicó la agencia federal en su reporte.
⚠️HUMACAO, JUNCOS, LAS PIEDRAS, NAGUABO, SAN LORENZO⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 7, 2026
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta 9:00 PM AST SEPT 7.#PRwx pic.twitter.com/4i8T62eVzv
El SNM recomendó a los conductores evitar atravesar carreteras inundadas y recordó, a modo de advertencia, que la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren en vehículos.
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