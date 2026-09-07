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Cinco municipios bajo advertencia de inundaciones esta noche

El SNM anticipó entre una y dos pulgadas adicionales de lluvia en el área bajo advertencia

7 de septiembre de 2026 - 7:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las lluvias podrían provocar inundaciones menores en áreas bajas y de poco drenaje. (Carlos Giusti/Staff)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió en la tarde del lunes una advertencia de inundaciones urbanas y de riachuelos para cinco municipios.

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Según el boletín emitido a las 6:09 p.m., la advertencia incluye a Humacao, Juncos, Las Piedras, Naguabo y San Lorenzo debido a fuertes lluvias asociadas a tormentas eléctricas y estará en efecto hasta las 9:00 p.m. de hoy.

El SNM informó que entre una y dos pulgadas de lluvia habían caído en el área y anticipó cantidades adicionales de entre una y dos pulgadas.

Las lluvias podrían provocar inundaciones menores en áreas bajas y de poco drenaje, así como aumentos en el nivel de riachuelos y arroyos que normalmente permanecen secos, indicó la agencia federal en su reporte.

El SNM recomendó a los conductores evitar atravesar carreteras inundadas y recordó, a modo de advertencia, que la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren en vehículos.

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Advertencia de inundacionesBreaking NewsPuerto Rico
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