Cinco municipios bajo advertencia de inundaciones esta noche

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió en la tarde del lunes una advertencia de inundaciones urbanas y de riachuelos para cinco municipios.

Según el boletín emitido a las 6:09 p.m., la advertencia incluye a Humacao, Juncos, Las Piedras, Naguabo y San Lorenzo debido a fuertes lluvias asociadas a tormentas eléctricas y estará en efecto hasta las 9:00 p.m. de hoy.

El SNM informó que entre una y dos pulgadas de lluvia habían caído en el área y anticipó cantidades adicionales de entre una y dos pulgadas.

Las lluvias podrían provocar inundaciones menores en áreas bajas y de poco drenaje, así como aumentos en el nivel de riachuelos y arroyos que normalmente permanecen secos, indicó la agencia federal en su reporte.