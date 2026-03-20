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¡Cuidado! Riesgo moderado de corrientes marinas persiste en playas del norte y este

En cuanto al tiempo, para este viernes se anticipan algunos aguaceros pasajeros

20 de marzo de 2026 - 8:07 AM

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Estas condiciones marítimas se mantendrán al menos hasta principios de la próxima semana. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque el riesgo es moderado, la formación de corrientes marinas peligrosas sigue siendo posible en varias playas de Puerto Rico este fin de semana, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) exhortó a residentes y turistas a ejercer precaución.

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De acuerdo con la meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM, estas condiciones marítimas se mantendrán al menos hasta principios de la próxima semana, especialmente en las playas orientadas al norte y este, inculyendo Culebra.

En cuanto al tiempo, para este viernes se anticipan algunos aguaceros, pero se espera que sean de corta duración.

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No obstante, las condiciones comenzarán a deteriorarse durante el fin de semana.

Para el sábado, aumentará la probabilidad de lluvia a medida que un frente y una vaguada se acerquen a la región, lo que incrementará la humedad y la inestabilidad atmosférica.

El domingo se perfila como el día más lluvioso, con un riesgo de inundaciones que fluctúa entre limitado y elevado, según el pronóstico.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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