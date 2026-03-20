¡Cuidado! Riesgo moderado de corrientes marinas persiste en playas del norte y este
En cuanto al tiempo, para este viernes se anticipan algunos aguaceros pasajeros
20 de marzo de 2026 - 8:07 AM
20 de marzo de 2026 - 8:07 AM
Aunque el riesgo es moderado, la formación de corrientes marinas peligrosas sigue siendo posible en varias playas de Puerto Rico este fin de semana, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) exhortó a residentes y turistas a ejercer precaución.
De acuerdo con la meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM, estas condiciones marítimas se mantendrán al menos hasta principios de la próxima semana, especialmente en las playas orientadas al norte y este, inculyendo Culebra.
En cuanto al tiempo, para este viernes se anticipan algunos aguaceros, pero se espera que sean de corta duración.
No obstante, las condiciones comenzarán a deteriorarse durante el fin de semana.
Para el sábado, aumentará la probabilidad de lluvia a medida que un frente y una vaguada se acerquen a la región, lo que incrementará la humedad y la inestabilidad atmosférica.
El domingo se perfila como el día más lluvioso, con un riesgo de inundaciones que fluctúa entre limitado y elevado, según el pronóstico.
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