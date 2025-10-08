Opinión
8 de octubre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La tormenta tropical Jerry mantiene sus vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora

El Servicio Nacional de Meteorología comparte cuál es el escenario más probable según los modelos

8 de octubre de 2025 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gráfica de la trayectoria de la tormenta tropical Jerry a las 8:00 a.m. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La tormenta tropical Jerry mantiene sus vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (mph) mientras continúa su trayectoria por el Atlántico central.

En su boletín de la 8:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes (CNH) indicó que el fenómeno atmosférico, que se desplaza hacia el oeste-noroeste a razón de 23 mph, se encontraba en la latitud 13.3 grados norte y longitud 51.6 grados oeste.

El CNH encontró que Jerry permanece pobremente organizado en la mañana de este miércoles.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a 125 millas del centro. La agencia añadió que el sistema ostenta una presión central de 1003 milibares (mb).

“El pronóstico de intensidad del CNH muestra una tasa más lenta de fortalecimiento hasta 24 horas, pero todavía se pronostica que Jerry se convierta en un huracán el jueves”, detalla el boletín.

De acuerdo con la dependencia federal, una vigilancia de tormenta tropical permanece en efecto para muchas de las islas de Sotavento del norte. Mientras, intereses en otro lugares, como las Islas Vírgenes y Puerto Rico, deben monitorear las últimas actualizaciones.

Por su parte, la meteórologa Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, informó que el escenario más probable es que Jerry pase como un huracán al noreste de Puerto Rico.

“Si se da ese escenario, no tendríamos impactos directos de sistema tropical, sino indirectos como, por ejemplo, marejadas que estarían deteriorando las condiciones marítimas y costeras este fin de semana”, explicó.

“A veces, cuando las personas ven que el sistema se mantiene lejos, van a las playas y bajan la guardia”, señaló.

“Si se mueve al norte, podríamos tener humedad arrastrada a nuestra zona. Unos días después a lo mejor hay un aumento en la frecuencia de aguaceros. Sin embargo, no podemos bajar la guardia en su trayectoria”, puntualizó.

“Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”: ¿qué es una marejada ciclónica?

“Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”: ¿qué es una marejada ciclónica?

“Es la amenaza más grande a la vida asociada a huracanes”, explica la meteoróloga Ada Monzón.

Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
