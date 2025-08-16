Opinión
16 de agosto de 2025
82°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los vientos sostenidos del huracán Erin aumentan a 85 millas por hora

No hay vigilancia de huracán para Puerto Rico

15 de agosto de 2025 - 5:02 AM

Updated At

Actualizado el 16 de agosto de 2025 - 8:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen en el espectro infrarrojo del huracán Erin tomado por el satélite meteorológico GOES-19 tomada a las 8:00 p.m. del 15 de agosto de 2025. (Suministrada)
Por

El huracán Erin experimentó un leve aumento en la velocidad de sus vientos sostenidos, de 75 a 85 millas por hora, según el boletín intermedio divulgado por el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

La agencia federal indicó que, a las 8:00 p.m., el centro del ciclón se ubicaba en la latitud 19.4 grados Norte y longitud 58.5 grados Oeste, a 310 millas al este-noreste de las Islas de Sotavento.

El CNH añadió que el huracán ahora ostenta una velocidad de traslación de 17 mph, y que mantiene su movimiento en dirección norte-noroeste, con una presión central de 982 milibares (mb).

Se indicó que el movimiento en dirección oeste-noroeste continuará durante el fin de semana, junto con una reducción en su velocidad de traslación. Se espera que el ojo del ciclón pase al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

De momento, no hay una vigilancia de huracán para Puerto Rico.

Se espera que Erin continúe el proceso de intensificación durante el fin de semana y que alcance la categoría de huracán mayor (huracán categoría 3 o más, según la escala Saffir-Simpson).

Los vientos con fuerza de huracán se extienden a 25 millas del ojo, mientras que los vientos de tormenta tropical se experimentan a 115 millas de su eje.

Aunque Erin no impactará a Puerto Rico, bandas de lluvia asociadas con el fenómeno atmosférico provocarán precipitación en la isla comenzando, posiblemente, esta noche y durante el fin de semana. Se esperan entre dos a cuatro pulgadas de lluvia en Puerto Rico, con zonas que podrían recibir hasta seis pulgadas de agua.

La trayectoria del huracán Erin pronosticada por el Centro Nacional de Huracanes en su boletín de las 8:00 p.m.
La trayectoria del huracán Erin pronosticada por el Centro Nacional de Huracanes en su boletín de las 8:00 p.m. (Captura)

Por tal razón, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico.

De igual manera, la marejada provocada por Erin creará condiciones peligrosas en nuestras costas, en especial en las zonas norte y noreste.

Se mantiene en efecto una vigilancia de tormenta tropical para el norte de las Antillas Menores, aunque no se espera se emita un aviso de tormenta tropical en las próximas horas.

Al momento, hay una vigilancia de tormenta tropical para algunas de estas islas, lo que significa que “las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de 48 horas”.

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Qué es? La meteoróloga Ada Monzón explica cómo esta herramienta ayuda a entender los pronósticos durante la temporada de huracanes.

